Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına yönelik “Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Memur emeklilerinin iki yılını kapsayacak zam hakkı bugün yapılacak toplantı neticesinde açıklanacak. 26 Ağustos tarihinde başlayan çalışmalar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu başkanlığında 5. ve son toplantısını gerçekleştirerek tamamlanacak.

Hakem Kurulu tarafından 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da başlayan toplantı ile net bir karar açıklanacak. Kurulun verdiği karar kesin olacak olup itiraz hakkı olmayacak. Konuyla ilgili son açıklamayı Bakan Işıkhan yapmıştı. Sözlerinde şu detaylar dikkat çekti: “Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak. Takdir Hakem Heyetinindir.”

MEMUR SEN'İN TEKLİFİ NE OLDU?

Hakem Heyeti önderliğinde toplantı sürerken Memur Sen'in teklifi yeniden gündeme geldi. Memur Sen 2024 yılı için üçer aylık dönemler halinde refah payı dahil olarak birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3 ayda %15, dördüncü 3 ayda %10 artış talep etmişti.

Konfederasyon ise 2025 yılı için altışar aylık dönemler halinde refah payı dahil olacak şekilde birinci 6 ayda %25 ve ikinci 6 ayda %15 olacak şekilde zam talebinde bulunmuştu.

2024-2025 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2012 yılından beri gerçekleşen sendikalarla hükümet arasındaki görüşmeler sırasında sadece iki görüşme Hakem Kurulu tarafından sonuçlandı. Bu yılda aynı şekilde Hakem Kurulu tarafından sonuçlanacak. Geçmişe bakıldığında Hakem Kurulunun her iki seferde de hükümetin teklif ettiği zam oranını neredeyse hiç değişikliğe uğratmadan kabul ettiği fark edildi.

Geçmişte 2020 ve 2021 yıllarında Hakem Kurulu kararına bırakılan iki dönem zammı için hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifi aynı şekilde değiştirilmeden kabul edilmişti. Ancak uzmanlar Hakem Kurulunun bu kez hükümetin teklifi yerine Merkez Bankası'nın tahminlerine yaklaştırabileceğini ifade ediyor.