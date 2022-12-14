20.000 TL’ye Kadar Faizsiz Nakit Kredi Verilecek. 0 Faizle Kredi İçin Bankalar Duyuru Yaptı

20.000 TL ya kadar faizsiz kredi imkânı! Sıfır faizli kredi verecek bankalar duyuru yaptı. Sizlerde faizsiz kredi kullanmak için bankalar üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi almak için bankaların belirlemiş oldukları faiz oranları ile işlem yapabilirsiniz. Faizin haram olduğunu düşünen kişiler faizsiz kredi işlemleri yapmak için banka arayışı içine girdiler. Bu nedenden dolayı faizin haram olduğunu düşünen kişiler kredi almak için bankaların katılım şubelerine giderek başvurularını yapıyor. 20 bin lira tutarlı faizsiz kredi almak için bankalar 36 ay vade kredi imkânı tanıyor.

Alınan kredilerde ve yapılacak bankacılık işlemlerinde kesinlikle faizli işlem gerçekleşmiyor. 20 bin lira tutarında kredi alındığında, alınan kerdi için başvuru sahibine kar payı oranı eklenerek vadelere eklenir. Ülkemizde katılım bankaları İslami şartlara göre kredi veren 6 banka faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Faizsiz kredi imkânı sunan Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katalım ve Türkiye Finans Katılım Bankaları’na başvuruda bulunan kişilere faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Faizsiz kredi imkânları ile ilgili detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz…

Albaraka Türk’ten 20.000 TL Faizsiz Kredi İmkânı

Albaraka Türk üzerinden başvuruda bulunacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir. Banka üzerinden alınacak ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile faizsiz kredi çekebilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan ve en az 6 aylık sigorta primleri ödenmiş olan kişilere bu imkân sağlanıyor. Faizsiz olarak işlem yapılacak kredilerde konut ve taşıt kredisi de bulunuyor. Bankaların diğer kredileri ile ilgili kampanyalar için en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Katılım Bankası, kamu bankası olmasından dolayı müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi imkânı tanıyor. Bu imkânlardan faydalanmak için en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine gerekli evraklar ile birlikte giderek başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vadeli krediyi kullanabilirsiniz.