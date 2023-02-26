Yeni kredi haberi: Başvurular digital yapılacak: 50 bin TL ödenecek

Yeni bir kredi haberi ise bu sabah saatlerinde geldi. Sadece 5 dakika içerisinde hızlı kredi kullanmak ve hiçbir masraf ödemeden 10.000 TL nakit para çekmek mümkün. Dosya masrafı yok, kefil yok, şart yok sadece başvuru yeterli. Acil nakit kredi imkanı ve detaylar haberimizde…

Teknolojinin hayatımıza girmesi ile başlayan dijital Kredi sürece insanların bankaya gidip başvuru yapma zorunluluğunu ortadan kaldırılmış durumda.

Acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar artık sadece tek bir tıkla bütün nakit ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabiliyor. Bankalar özellikle koronavirüs salgını sırasında maddeyi sıkışıklık yaşayan ve bunu gidermek isteyen vatandaşlar için hızlı Kredi dönemini başlattı.

Dijital kredi başvurusu yaparak 10.000 TL ye kadar olan bütün ihtiyaçlarınızda Tek kuruş masraf ödemeden acil nakit para kullanabilirsiniz. Peki hangi bankalar hızlı kredi veriyor? En ideal kredi seçenekleri hangi bankada? işte dijital kredi başvuru şartları ve detaylar...

DİJİTAL KREDİ PAKETİ NEDİR?

Teknolojinin daha da gelişmesi ile özellikle son yıllarda dijital Kredi hayatımıza girdi. Dijital kredi diğer bir adı ile masrafsız kredi anlamına geliyor. Bankaya gitmeye gerek olmadan sadece cep telefonunuzdan mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak bu krediyi kullanmak mümkün oluyor. Dijital kredi başvuruları da diğer Kredi başvurularını oranla çok daha kolay bir şekilde onay alıyor. Sadece 5 dakikalık bir süreç içerisinde kredinizin onay bilgisi cep telefonunuza geliyor ve Parayı hemen kullanmanız mümkün oluyor. Özellikle son yıllarda bu akımın öncüsü enpara.com olmuştu. EFT havale masrafı da olmayan enpara.com kredilerde de masraf istemiyor. Sadece cep telefonunuzdan başvuru yaparak hemen 10.000 TL acil nakit kullanmanız mümkün oluyor.

ENPARA.COM 10.000 TL DİJİTAL KREDİ ÖZELLİKLERİ

Son dönemlerde bankasız bankacılık hizmetleri ile dikkatleri üzerine toplamaya devam eden enpara.com, 10.000 TL'lik dijital Kredi imkanı sağlıyor. Yüzde 1.71 faiz oranı ile verilen 10.000 TL dijital Kredi de masraf bulunmuyor. Herhangi bir kefil belge ya da şarj istenmiyor. Dijital kredi başvurusu yapan vatandaşlar aylık 395,61 TL geri ödeme yapabiliyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 14241,96 TL olarak yapılıyor.

ENPARA.COM DİJİTAL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Enpara.com dijital kredi başvurusu yapmak için Enpara müşterisi olmak gerekiyor. Enpara müşterisi olmak çok kolay sadece internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra evinize kadar gelen yetkililer size gerekli belgeleri imzalatıyor ve hesabınıza anında açılarak kartınız teslim ediliyor. Ardından hemen enpara.com mobil uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden krediler bölümünden dijital kredi başvurusu yapabilirsiniz. 10 bin TL'ye kadar olan dijital Kredi başvurularını anında onay alıyor ve paranız da 5 dakika içerisinde hesabınıza geçiyor.