Kış Sebzeleri Nelerdir, Ne Zaman ve Nasıl Ekilir?

Yaz ve kış olmak üzere iki ana dalda incelenmekte olan sebzeler ile ilgili detaylı bilgileri sizler için yazdık. Kış sebzelerinin neler olduğu çoğu zaman kış mevsiminde merak edilmektedir. Ülkemizde de kış sebzeleri yetişir ve Türkiye bu sebzelerin üretiminde pay sahibi olan bir ülkedir. Bunun yanı sıra kış sebzeleri ihracatta da öndedir ve kış sebzelerinin özellikleri ve bu sebzelerin isimlerinin ne olduğu son günlerde araştırma konusu olmuştur. Kış sebzelerinin mutlaka kış mevsimi geldiğinde tüketilmesi gerekir ve bu durum bağışıklık direncini de oluşturmaktadır.

Lahana kış sebzeleri denildiği zaman aklı ilk gelen sebzeler arasında yer almaktadır. Halk arasında kalem olarak da bilinmekte olan lahana turpgiller familyasına mensuptur ve geniş kalın bir yapısı bulunur. Pek çok türü bulunan lahananın içerisinde yoğun miktarda B ve C vitamini yer alır.

Tuz Killer familyasının başında yer alan turp ise sebze olarak en çok tüketilen bitki türleri arasında yer almaktadır. Kırmızı turp ve kara turp gibi çeşitleri bulunan turp depo gövdeli olan bitkiler arasında yer almaktadır. Üretiminde ışığa ve güneşe ihtiyaç duyan turp kumlu topraklarda üretilir.

Pırasa da bir kış sebzesidir ve her mevsim yetişebilmektedir ancak pırasanın kış mevsiminde daha hızlı bir şekilde yetiştiği bilinir. Pek çok türü bulunan pırasa özellikle Çin ülkesine aittir ve Çin pırasası olarak bilinir. Brokoli ise lahanagiller ailesine mensup bir bitkidir ve İtalya Yarımadası ile özdeşleşmiştir. Brokoli yetiştiriciliği İtalya'da oldukça yaygındır ve haşlanmış şekilde yapılan sebze yemeği bulunur. Brokoli kış mevsiminde en çok tüketilmesi önerilen sebzeler arasında yer alır.

Bilimsel ismi Beta vulgaris olan pancar çift çenekli bitkilerden bir tanesi olmaktadır. Turpgiller ailesine mensup olan karnabahar ise lahana yaprağına benzeyen bir türdedir özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yetişen karnabahar pek çok faydaları içerisinde barındırır. Vitamin ve fosfor bakımından oldukça zengin olan karnabahar lahanaya benzer bir görüntüye sahiptir. Kış sebzeleri özellikle kış aylarında ekilir ve yine bu dönemlerde tüketilir. Özellikle ocak şubat mart ve aralık aylarında kış sebzelerini ekmek tavsiye edilmektedir. Bunun için humuslu ya da kumlu topraklar tercih edilir.

Ispanak ise yaprağı etli sarımsı koyu parlak yeşil renkte çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitki olarak bilinmektedir. Ispanağın içerisinde bol miktarda magnezyum c e b vitaminleri kalsiyum ve demir bulunur. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan ıspanak göz sağlığına da iyi gelmektedir. Ispanak tüketmek için en uygun aylardan biri de Aralık ayıdır.

Kereviz de Aralık ayında tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer almaktadır ve kerevizin içerisinde fosfor, kalsiyum ve c vitamini bulunur. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği ile bilinen kereviz çok sayıda faydayı içerisinde bulundurmaktadır. Kırmızı turp da çok faydalı bir sebzedir ve meyvesi etlidir, beyaz renktedir.