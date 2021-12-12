Yeni Kaledonya, Fransa'dan Bağımsızlık Konusunda Gergin Bir Son Oylama Yaptı

Fransız Pasifik bölgesi Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlık konusunda üçüncü ve son referandumda oy kullandı.

Ancak Pazar günü yapılan anket, ana bağımsızlık partilerinin koronavirüs pandemisinin adil bir oylamayı engellediğini söyleyen boykotlarıyla gölgelendi.

Tropikal bir fırtına da sonuçları Pazar günü daha sonra açıklanması beklenen oylama coşkusunu azaltmakla tehdit etti. Rüzgâr, bölgesel başkent Noumea'nın sokaklarını kaplayan palmiye ağaçlarını savurduğundan, yine de bazı sandık merkezlerinde kuyruklar oluştu.

Adaların yüksek komisyonuna göre, geçen yılki oylamada o aşamadaki yüzde 79.63'e kıyasla, katılım oranı önceki iki ankette keskin bir şekilde düştü, saat 17.00'de (06:00 GMT) sadece yüzde 41.60 oy aldı.

Candide-Koch sandık merkezinde, bir seçmen AFP haber ajansına “nüfusun yarısı oy kullanmamaya karar verdiği için bu referandumun pek mantıklı olmadığını” söyledi.

Yalnızca ilk adını veren Cathy, AFP'ye "vatandaşlık bilinciyle" geldiğini söyledi.

“Beni ilgilendiren, daha sonra kuracağımız toplum” diye ekledi.

Avustralya'nın 2.000 kilometre (1.250 mil) doğusunda, yaklaşık 185.000 seçmenin bulunduğu bölgeye, adalardaki gerilimi azaltmayı amaçlayan 1988 tarihli bir anlaşma uyarınca üç bağımsızlık referandumu yapıldı.

2018'de ve ardından geçen yıl Fransa'dan ayrılmayı reddeden sakinlere son bir kez soruluyor: "Yeni Kaledonya'nın tam egemenliğe kavuşmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz?"

Söz konusu olan, paslanmaz çelik, pil ve cep telefonu yapımında kullanılan dünyadaki nikelin yaklaşık yüzde 10'u ile Fransa'nın en büyük denizaşırı bölgelerinden biri ve Hint-Pasifik'te Batı ile Çin arasındaki güç yarışmasında önemli bir stratejik varlık.

Uzmanlar, bağımsız bir Yeni Kaledonya'nın Pekin'in ilerlemelerine daha uygun olabileceğinden ve denizaltı sözleşmeleri konusunda Fransa ile Avustralya arasında yakın zamanda çıkan bir tartışmanın arkasında, Çin'in bölgedeki artan rolünün ortaya çıktığını düşünüyor.

Uluslararası ilişkiler analisti Bastien Vandendyck, "Fransız koruması ortadan kalkarsa, Çin'in kendisini Yeni Kaledonya'da kalıcı olarak kurması için tüm unsurlar yerinde olacaktır" dedi. Vandendyck, AFP'ye verdiği demeçte, Fiji, Vanuatu, Solomon Adaları ve Papua Yeni Gine dahil olmak üzere bölgedeki diğer ulusların zaten "Çin uyduları" haline geldiğini söyledi.

"Çin'in şimdi Avustralya'nın kapısındaki inci kolyesini tamamlaması gereken tek şey Yeni Kaledonya'dır" dedi.

'Dağınıklık'

Bağımsızlık yanlısı kampanyacılar, yüksek koronavirüs enfeksiyon sayıları ile “adil bir kampanya” mümkün olmadığı için Eylül ayına ertelenmesini istediklerini söyleyerek oylamayı boykot ediyorlar. Noumea sakini Jean-Pierre Wadra, "Gidip oy vermek istemiyorum çünkü bu son ankete katılmıyorum" dedi.

Yeni Kaledonya'nın 270.000 sakini, pandeminin ilk aşamasında büyük ölçüde kurtuldu, ancak Delta varyantının ortaya çıkmasından bu yana 300'e yakın COVID-19 ölümü yaşadı. Bağımsızlık yanlısı hareket hala referandum sonucunun tanınmaması tehdidinde bulundu ve iptali için Birleşmiş Milletlere başvurma sözü verdi.