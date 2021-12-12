G7 Bakanları Rusya'ya Karşı Bir 'Birlik Gösterisi' Sunmaya Çalışıyor

İngiltere'nin Liverpool kentinde toplanan Yediler Grubu'nun (G7) sanayileşmiş ülkelerinin dışişleri bakanı, ev sahibi Birleşik Krallık'ın oluşumuyla ilgili derin endişelerini dile getirerek, "küresel saldırganlara karşı bir birlik gösterisi" göstermeye çalıştı. Rus birlikleri Ukrayna sınırında.

İngiltere, Rusya'nın "kötü niyetli davranışı" olarak adlandırdığı duruma ve Çin ve İran'la yaşanan gerilimlere yanıt olarak zengin ülkeler kulübünden anlaşılması zor bir fikir birliği arıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan dışişleri bakanlarının toplantısının açılışını yaparken, "Düşman aktörlerin artan tehditlerine karşı kendimizi savunmamız gerekiyor" dedi. Özgürlük ve demokrasinin sınırlarını sınırlamaya çalışan saldırganlara karşı güçlü bir şekilde bir araya gelmemiz gerekiyor” dedi.

ABD ve NATO müttefikleri, Rus birliklerinin ve silahlarının Ukrayna ile sınır bölgesine hareketinin bir işgalin başlangıcı olabileceğinden endişe duyuyor ve bu olursa Rusya ekonomisine ağır yaptırımlar uygulayacaklarını söylediler.

Moskova, Ukrayna'ya saldırmayı planladığını reddediyor ve Kiev'i kendi iddia edilen saldırgan planlarıyla suçluyor. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya Kiev tarafından Moskova'yı kışkırtmak için kullanıldığını iddia ettiği yüksek teknolojili silahlar sağlama yönündeki baskısından endişe duyduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cuma günü, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri ittifaka katılma davetini geri çekme taleplerini reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Truss ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in baş başa bir toplantıda Rusya'yı "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlıktan" nasıl caydıracağını görüştüklerini söyledi. İngiltere, ikilinin bir Rus saldırısının "ciddi sonuçları olacak stratejik bir hata olacağı" konusunda uyardığını söyledi.

Liverpool'dan bildiren Al Jazeera'dan Rory Challands, delegelerin tartıştığı tüm meseleler ve tehditler arasında Çin, İran'ın nükleer emelleri ve COVID'i içerdiğini söyledi - ancak “hiçbiri Rusya meselesi gibi baskın olmadı”.

Challands, “Liz Truss kendini özgür dünyanın bir tür birleştiricisi olarak konumlandırmaya çalışıyor” dedi.

Rusya'yı bu şekilde hareket etmekten (Ukrayna'yı işgal etmekten) caydırmamız gerektiğini söyledi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en üst düzey Amerikan diplomatı Karen Donfried'in gelecek hafta “ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını güçlendirmek” ve diplomatik bir çözüm aramak için hem Kiev'i hem de Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Ukraynalı ve Rus yetkililerle görüştükten sonra Donfried, NATO ve Avrupa Birliği müttefikleriyle görüşmek üzere Brüksel'e gidecek.