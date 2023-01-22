SGK Destekli ödeme olacak, Emekliler için SSK ile Bankalar anlaştı ve 100.000 TL'ye kadar ödeme olacak: Bu ay başvuru!

Sgk destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verilmektedir. Sgk destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilecektir. Sgk destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirecek ve emekli maaşını bankalara taşımaları durumunda kredi ödemesinden faydalanabilecektir.

100000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada, SGK destekli olarak vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemesi vereceğini açıkladı. En yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisinden destek isteyebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden kredi kullanacak olan kişilere destek ödemeleri verilmeye devam edecektir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, SGK destekli olarak ihtiyaç kredisi olabilir veya onaylanan krediyi hesaba yatırabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası, uygun faizlerde kredi işlemi yapmaktadır. 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlara uygun olmaları durumunda krediler, hemen ödenmektedir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler aynı zamanda diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları ile birlikte de ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere hemen aynı gün içinde işleme ödenmektedir.