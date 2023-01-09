Yeni haber: Emekliye 110.000 TL ödeme verildi! Alan emekliler bir daha başvuru yapmak istiyor

Emekli maaş hesabı üzerinden 110000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlara bu sefer kamu bankaları değil, özel bankalar destek vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde yüksek limitli nakit kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 110000 tl nekadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan kredileri, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. 110000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bankaları, sizler için araştırdık ve aşağıda sizlere sunduk.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası...

Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşları yüksek limitli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Garanti Bankası Emekli Kredisi olarak 110000 TL 12 ay vadeli olarak vatandaşlara sunulacaktır. Garanti Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak işlem yapacak. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Denizbank, Emekli Kredisi Kampanyası...

Denizbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde alabiliyor. Emekli maaşınızı, Denizbank şubelerine taşımanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını, maaşları üzerinden yapabileceklerdir. Kredi puanı yüksek olan emekliler, başvurularını aynı zamanda bankanın SMS servisini ve mobil uygulamasını kullanarak da yapabilmektedirler.

Akbank Emekli Kredisi Kampanyası...

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacını, bankanın müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat getirebiliyor. Başvurularını gerçekleştirerek, emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi, aynı anda ödeniyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.