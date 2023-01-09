Tabuları yıktı geçti! Nissan 70 bin lira ucuza satıyor; Sıfır otomobil fiyatında inanılmaz indirim

Ucuz otomobil almak isteyenler araç indirimlerini takibe başladı. Bu indirimler dünyaca ünlü markalarda da yapılmaya başladı. Nissan markası da bu aya özel 70 bin TL indirim yapıyor. Bu haberi duyanlar hemen Nissan araçlarını almak için kuyruğa girmeye başladı.

Nissan İndirim Seçenekleri

Ucuz otomobil almak isteyenler markaların indirim ve kampanyalarını takip ediyor. Ülkemizde önemli bir yere sahip olan Nissan fiyat listesinde sürpriz bir hamle yaparak otomotiv devi, SUV model Nissan Qashqai için 70 bin liralık özel bir indirime gitti. Bu indirimleri duyanlar Nissan’ın tüm markalarındaki indirimleri araştırmaya başladı. İşte Nissan otomobillerin ve SUV modellerin indirimli fiyatları…

· Nissan Qashqai, 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna Çift Renk 873.100

· 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 940.200

· 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 985.900

· 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.057.800

· 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 1.087.600

· 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 1.137.700

· 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 1.252.000

· 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 1.302.100

· Siyah/Gri Tavan rengi çift renk opsiyonu fiyat farkı 9.800 TL'dir

· e-POWER Designpack 1.243.000

· e-POWER Skypack 1.272.800

· e-POWER Platinum Premium1.437.200

· Siyah/Gri Tavan rengi çift renk opsiyonu fiyat farkı 9.300 TL'dir

Bütün bu indirimler araç alacak olanlar için önemli indirimler olarak görülüyor. En güzel ve en kullanışlı otomobillere sahip olmak isterseniz Nissan modellerindeki indirimleri takibe alabilirsiniz.

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