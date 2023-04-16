Yeni Evlenmek İsteyenlere Müjde: 100.000 TL Ödeme Verilecek, TC Kimlik ve Gelir Belgesiz Başvuru İmkanı Var

Ziraat Bankası, evlenmek isteyen kişilere yönelik yeni kampanyası kapsamında, 100000 TL'ye kadar düğün kredisi imkanı sunuyor. Bu kredi, özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan çiftlerin düğün masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak için sunuluyor. Kampanya dahilinde, 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği de bulunuyor.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, Ziraat Bankası'na başvuru yaparak ihtiyaç kredisi veya düğün kredisi alabilirler. Banka, uygun müşterilerine kredi vermek için bazı kriterlere göre değerlendirme yapmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son 6 aydır primlerinin yatırılmış olması ve uygun gelir seviyesine sahip olmaları, kredi almak için önemli bir faktördür.

Ziraat Bankası, kredi notuna da dikkat ederek, ihtiyaç kredisi veya düğün kredisi başvurularını değerlendirir. Kredi skoru 1100 ve üzerinde olan kişiler, bankaya başvurarak kredi kullanabilirler. Daha önce bu bankadan kredi kullananlar, düşük faiz oranları ile yeniden kredi alabilirler.

Kampanya dahilinde, düzenli ödeme yapan herkes, 100000 TL'ye kadar düğün kredisi alabilir. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden veya internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Ziraat Bankası Düğün Kredisi

Ziraat Bankası, yeni bir kampanya başlatarak evlenmek isteyenlere düğün kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, 100000 TL'ye kadar düğün yapmak isteyen kişilere 24 ay vadeli kredi imkanı verilecek. Ayrıca, özellikle yaz aylarında evlenmek isteyenler için, ödemelerini üç ay erteleyebilme seçeneği de sunulacak.

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi veya düğün kredisi almak isteyenler için bazı şartlar bulunmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin son altı aydaki sigorta primlerinin düzenli bir şekilde yatırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak kişinin geliri de banka tarafından uygun görülmelidir.

Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri veya internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Kredi notu 1100 ve üzeri olan kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir. Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan kişiler, düzenli ödemelerini yapmışlarsa tekrar kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası'nın düğün kredisi kampanyası, evlenmek isteyenlerin ekonomik sıkıntılar yaşaması durumunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, bankanın şartlarına uygun bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler.