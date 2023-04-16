40 Yaş Üzerinde Olanlar İçinde Emeklilik Olacak! Duyuru Yapıldı

Erken emeklilik imkanlarına ilişkin açıklamalar, 40 yaş üzeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni tasarı kapsamında, belirli şartlar sağlandığında erken emeklilik hakkı elde edilebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuru yaparak 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, emeklilik haklarından faydalanabilecekler.

Erken Emeklilik İçin Neler Yapılmalı?

40 yaş üzeri vatandaşların ilgilendiği erken emeklilik konusu, gündemdeki yerini koruyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, sağlık durumu çalışma şartlarına uygun olmayan ve 40 yaşını geçen kişiler için malullük maaşı uygulamalarına yönelik düzenlemeler getirildi. Bu sayede, belirlenen şartlar sağlandığında erken emeklilik imkanı sunulacak.

Birçok vatandaşın merakla beklediği konulardan biri de 40 yaş üstü vatandaşlar için erken emeklilik imkânı olup olmadığıydı. Son açıklamalara göre, çalışma gücünü ve beden sağlığını kaybetmiş kişiler için erken emeklilik yolu açılmış durumda. Bu imkândan yararlanmak isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yaparak emeklilik haklarından faydalanabilecekler.

Başvuru esnasında en önemli şart, doktor tarafından onaylanmış sağlık raporudur. Kişinin beden sağlığının çalışmaya uygun olmadığına dair en az %60 oranında bir sağlık kaybının raporda belirtilmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri kişinin bizzat kendisi veya işveren tarafından gerçekleştirilebilirken, gerekli işlemler de yetkili merciler tarafından yürütülecektir.

Türkiye'de birçok vatandaş iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle sağlıklarını kaybedebiliyorlar ve çalışamaz hale gelebiliyorlar. Bu durumda olan vatandaşlar malulen emeklilik başvurusunda bulunabiliyorlar. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan 40 yaş üstü vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yaparak malulen emeklilik hakkı elde edebilirler.