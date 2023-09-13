Ev sahibi olmanın getirdiği yükün artmasıyla birlikte konut kredilerine olan talep de yükseldi. Birçok kişi sürekli kira döngüsünden kurtulmak istiyor ve bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kaynaklarını bir araya getiriyorlar. Ama, ev satın almak için gerekli olan kalan fon genellikle konut kredisi yoluyla elde ediliyor.

Bu alanda önde gelen bankalardan biri olan Vakıfbank, geniş bir konut kredisi yelpazesi sunuyor. Peki Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmanın maliyetleri nelerdir? 900 bin liralık konut kredisi kullanılacaksa aylık taksit tutarı ne kadar olur? Bu kredinin faiz oranı nedir? Tüm merak edilen soruların cevabı ve detaylı ödeme tablosu haberimizde.

VATANDAŞ VAKIFBANK’A GÜVENİYOR

Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmanın avantajları pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Vakıfbank geçtiğimiz günlerde konut kredisi kampanyasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak müşterilerini bilgilendirdi. Vakıfbank kampanyası kapsamında konut kredisi kullanan müşteriler aylık yüzde 2,99 gibi son derece güzel bir faiz oranından yararlanabilecekler. Bu oran, diğer bankaların konut kredisi için genellikle çok daha yüksek faiz oranları uyguladığı mevcut ekonomik ortam göz önüne alındığında oldukça uygun.

Ayrıca Vakıfbank'ın konut kredisi kampanyası, kredi kullananların borçlarını 10 yıla denk gelen maksimum 120 ay vadede geri ödemelerine olanak tanıyor. Bu uzun vade, aylık taksitlerin daha düşük olmasını sağlayarak konut kredisi kullanımını daha uygulanabilir ve yönetilebilir hale getiriyor. Buna karşılık, daha kısa bir geri ödeme vadesinin tercih edilmesi, önemli ölçüde daha yüksek taksit tutarları ile sonuçlanacak ve bireylerin konut kredisi almasını zorlaştıracaktır.

900 BİN LİRA İÇİN FAİZ HESAPLAMASI

Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan kişilerin 120 ay geri ödemeli 900.000 TL kredi kullanmak istemeleri durumunda kredi masrafları aylık yüzde 2,99 faiz oranı üzerinden hesaplanıyor. Sonuç olarak bu kredinin aylık taksiti 27.717 TL'ye denk geliyor. Ayrıca kredinin toplam maliyeti 3.326.138 TL olarak açıklanmıştır.