Son dönemde hem küresel hem de yerel ölçekte yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere cevaben banka, potansiyel ev alıcılarına 850.000 TL'lik bir konut kredisi kampanyası başlattı. Çeşitli ürün ve hizmetlerin artan maliyetleri ışığında, vatandaşların satın alma gücü ne yazık ki azaldı ve bu durum konut sektörünü önemli ölçüde etkiledi. Bu ekonomik zorluklar, ev sahibi olmak isteyenler için cesaret kırıcı olabiliyor. Ancak ING Bank, diğer finans kuruluşlarıyla birlikte, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye uygun bir çözüm sunan kredi fırsatları sağlamak için önemli bir duruş sergilemektedir.

İlgili tüm taraflar için şeffaflık ve erişilebilirlik sağlamak amacıyla, bu konut kredisi kampanyasının duyurusu ING Bank'ın resmi web sitesinde yapıldı. Bu platform, herkesin gerekli bilgilere kolayca ulaşabilmesini garanti ediyor. Banka, müşterilerine artık 850.000 TL ev kredisi alma fırsatı sunuyor. İşte bu kredinin detayları.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

ING Bank'a konut kredisi başvurusunda bulunmak için, başvuru sahiplerinin istihdam durumlarına göre belirli belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Bu belgelerden ilki TC kimlik numaralı nüfus cüzdanınızın her iki tarafının fotokopisi, son üç aylık ikametgâh belgesi ya da yakın tarihli bir fatura ve satın almak ya da ipotek ettirmeyi planladığınız yerin tapusunun fotokopisi. Sorunsuz bir başvuru süreci sağlamak için bu belgeleri doğru ve hızlı bir şekilde sağlamak çok önemlidir. Bunu yaparak, konut kredisi başvurunuzun değerlendirilmesini hızlandırabilirsiniz.

ING 850.00 TL İÇİN ÖDEME TABLOSU

ING Bank'ın aylık yalnızca yüzde 2,89'luk sabit faiz oranıyla müşterilerine ev kredisi sunuyor. ING Bank'ın 850.000 TL konut kredisi için örnek bir ödeme tablosuna yakından bakalım. ,

Eğer 120 ay geri ödemeli 850.000 TL konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, aylık yüzde 2,89’luk faiz oranından yararlanabilirsiniz. Böylece hesaplanan aylık taksit tutarı 25.396,76 TL olacaktır.