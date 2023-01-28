Yeni Evim Konut Finansman Programı'nda bilançosu belli oldu...

Orta gelirli vatandaşlara yönelik piyasa koşullarına uygun vadeler ile 81 ilde konut alımı için uygulamaya koyulan Yeni Evim Konut Finansman Programında bilanço belli oldu. 10 günlük sürede toplamda 8 bin 27 kişi başvuruda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada konu hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklama yapıldı. “Yeni Evim Konut Finansmanı Programına ait 10 günlük bilanço açıklandı. Orta gelirli vatandaşlar için ön plana çıkarılan uygulama 81 ilde piyasa koşullarına uygun vade yapısı ile konut alımı 16 Ocak tarihinde başlatıldı. Bu tarihten itibaren kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günlük sürede 8 027 kişi başvuru yaptı.

5 milyon lira ile İstanbul, 3 milyon lira ile Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, diğer iller için de 2 milyon liralık finansman desteği sağlanan programda başvuruları ile başı İstanbul çekti. İstanbul’da 1859, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgede 1797, diğer illeri kapsayan bölgelerde ise 4 371 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

Finansman Paketi İle İlgili Mevzuat Çıkarıldı

Bir taraftan başvurular alınırken, diğer taraftan finansman paketi ile ilgili mevzuat çalışmaları da tamamlanıyor. AK Parti milletvekillerinin imzası bulunan Yeni Konut Finansman Programı'na İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 25 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasallaşmış oldu. Düzenlemenin ardından başvurular kısa sürede sonuçlandırılarak vatandaşların evlerine kavuşması sağlanacak.

Vatandaşların taksit ödemelerinde kolaylık sağlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk 3 yıllık taksitlerde katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanlığının belirleyeceği kamu bankası ile ilgili bankalara nakit kaynak aktarımı yapılacak. Verilecek kredilerde hane halkı geliri ile uyumlu bir şekilde imkân sunulacak.

Sağlanacak destekte faiz oranı 0,69 olurken, vade 15 yıl üzerinden ve yüzde 10’nu peşinat verilecek şekilde düzenleniyor. Hane halkı gelirinin en fazla yüzde 30 u kadar taksit imkânı ve ilk 3 yıl ödemede kolaylıklar tanınıyor.