EYT'liler İçin Bayramdan Önce Bayram Havası! EYT'lilerin İlk Maaş Günü Belli Oldu Promosyonla Birlikte...

EYT’li vatandaşlar için bayramdan önce bayram havası estirilecek. EYT li vatandaşların maaş günü belli oldu. Promosyonlar ile birlikte alınacak. Gündemde yerini koruyan EYT haberleri milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Yaş sınırının ortadan kaldırılması ile birlikte artık gözler Meclis’ten gelecek habere çevrildi. AKP çalışmaları ile imzaya açılan ve ardından Meclis Başkanlığı’na sunulacak olan çalışma da ilk maaş ne zaman yatacak soru da merak ediliyor. Bakan Bilgin tarafından verilen bilgiye göre EYT’li vatandaşlar çifte bayram yaşayacak. İlk maaş günü ise belli oldu.

EYT haberleri yakından takip ediliyor. Yaş sınırını ortadan kaldıran çalışmada her geçen sona doğru yaklaşılıyor. Gözler şimdi EYT düzenlemesi ile ilgili olarak Meclis’e çevrildi. Seçimin yaklaşması ile birlikte AKP EYT düzenlemesine hız verdi. EYT düzenlemesi imzaya açıldı. Meclis Başkanlığı’na sunulacak olan çalışmada ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusu ön plana çıktı. Araştırmaya konu olan sorunun cevabı Bakan Bilgin’den geldi. EYT’li vatandaşlar çifte bayram yaşayacak. İlk maaş günü belli olan çalışmanın haber detayları…

Eyt'de İlk Maaş Tarihi Belli Oldu

EYT düzenlemesinin Meclis’e gelmesine ramak kala ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusu da ön plana çıktı. Gündemde yerini koruyan çalışma için Bakan Bilgin açıklama yaptı. Konu ile ilgili olarak “ EYT’liler için ilk maaş günü 1 Mart olabilir. Çalışma ile ilgili düzenleme yakın bir zamanda Meclis’ten çıkacak” açıklamalarına yer verdi.

Eyt'de Maliyeti Ne Kadar?

Merak edilen konular arasında yer alan EYT maliyeti ne kadar? Sorusuna cevap veren Bakan Bilgin maliyet ile ilgili ortaya atılan rakamların doğruluk payının bulunmadığını ifade ederek “yapılan hesaplamalar bizde mevcut 120 ile 150 milyar arasında bir tutarın ön plana çıkacağını tahmin ediyorum. Zira bu konuda kaç kişinin müracaatta bulunacağı bilinmiyor” sözlerine yer verdi.

Eyt Kapsamında Kimler Bulunuyor?

23 yıllık bir geçmişe sahip olan problemin çözümü 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için geçerli olacak. EYT konusunda 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.