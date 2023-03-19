Yeni, Eski, EYT'li emekli fark etmeden, TBMM Onayından geçen ek ödemeleri alacaklar!

yeni eski veya eyt'li emekli olan vatandaşlar için meclis onayından da geçen ve nakit ihtiyacı olmaları durumunda kamu bankaları üzerinden verilecek olan ek ödemeler ile ilgili karar açıklandı. emekli maaşı hesabınız üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalar Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden sizlere destek ödemesi olarak verilirken aylık olarak geri ödeyebileceğiniz kampanyalarda 50.000 TL'ye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturulacak ve 36 ay vadeli bu kredilerin geri ödemesini yapacaksınız.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verilirken nakit krediler hesaplara internet üzerinden yatırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabı olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda ve daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemleri gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde sunulmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için bankalardan emekli maaşı almanız durumunda Kredi puanınızın düşük olması ile birlikte 50.000 TL'ye kadar sizler için açılacak olan kredi limitlerine başvuru yapabilirsiniz.