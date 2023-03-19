Yalı Çapkını Dizisinin Eski Gücü Yok, Kırmızı Alarm Verildi!

Yayın hayatına başladığı ilk haftadan beri muhteşem bir başarıya imza atan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında 2022- 2023 sezonuna damga vurmuştu. Ancak dizi sonraki haftalarda ise bu başarısını devam ettiremedi ve reyting düşüşü adım adım başladı. Senaryonun gerçeklikten uzaklaşmaya başlamış olması bu durumun en önemlisi sebebi olarak yorumlanıyor ve izleyici kitlesi yapılanlara tepki gösteriyor.

Bir grup izleyici Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen Pelin karakterinin senaryoda fazlasıyla öne çıkartılmasından rahatsızlık duyduklarını belirtmişti fakat senaristler geri adım atmamıştı. Bu durum diziye zarar verdi ve sosyal medyanın gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Senaryonun yazım sürecine katkı sağlamak isteyen seyirci grubu yorumlarını sosyal medya hesaplarından yazıyor fakat birçok senarist bu durumu kabullenmiyor.

Başlarda Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin çok iyi bir dizi haline gelmesi ve 15’li reytinglere kadar çıkması dikkat çekici bir durum olmuştu. Ancak dizinin birinciliğini sürdürebilme gücü ise asıl büyük başarı olacaktı. Seyirci grubunun düşüncelerini çok fazla önemsemeyen senaristler bu noktada Pelin karakterine fazla yüklendi ve seyirci grubu farklı bir dizi izlemeyi tercih etti.

Söz konusu dizi projesinden sıkıldığını belirten yorumlar paylaşan seyirci grubu Yalı Çapkını dizisinin yarısında diziyi bırakıp Kızılcık Şerbeti’ni izlemeye gitti. Son 2 haftadır dizinin reytinglerine bakıldığında da durum açık bir şekilde görülüyor ve Yalı Çapkın dizisinin izleyici kaybettiği gözler önüne seriliyor. Pek çok dizi hayranı Yalı Çapkın dizisinin senaristlerinin izleyici kitlesi ile inatlaşması durumunda durumun daha kötü olacağını düşündüğünü yazdı. Sosyal medya hesaplarına bakıldığı zaman dizi hayranlarının durumdan memnun olmadığı net bir şekilde görülüyor fakat sonraki haftalarda bu durumun düzelip düzelmeyeceği hakkında net bir açıklama yapılmıyor.