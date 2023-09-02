Türkiye'de uzun bir süredir tartışılan ve beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın beklediği EYT hakkı için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ve prim eksikliği nedeniyle emeklilik hakkını kaçıranlar için umut verici bir gelişme yaşandı. Yeni emeklilik yasası ile erken emeklilik hakkı geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son dakika açıklamasıyla detayları aktardı. SSK'lı ve bağ-kurlu çalışanlara büyük bir müjde veriliyor. İşte milyonlarca kişiyi etkileyecek olan bu düzenlemenin detayları:

Erken Emeklilik için 3600 Prim Günü Şartı

SGK tarafından yapılan açıklamada, erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler için 3600 prim günü şartının getirildiği belirtildi. Bu düzenleme ile birlikte prim günü eksik olan vatandaşlar da erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

Kimler Erken Emekli Olabilir?

Yeni düzenlemeye göre, erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenler yaş şartı dışında aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekecektir:

3600 Prim Günü: En önemli şart, 3600 prim gününün tamamlanmasıdır. Bu prim günü sayısı, erken emeklilik hakkı için gereklidir. Yaş Şartı: Düzenlemeye göre yaş şartı da bulunmaktadır. Yaş şartı, kişinin sigorta giriş tarihine göre değişkenlik göstermektedir.

Kısmi Emeklilik Sistemi

Yeni düzenleme ile birlikte kısmi emeklilik sistemi de hayata geçirilecektir. Bu sistem sayesinde, kişiler belirli bir prim gününe ve yaşa ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkını kullanabileceklerdir. Kısmi emeklilik ile çalışmaya devam eden kişiler, aynı zamanda emekli maaşı almaya başlayabileceklerdir.

Kimler İçin Geçerli?

Yeni düzenlemenin kimleri kapsayacağına dair ayrıntılı bilgi henüz netleşmemiştir. Ancak SSK'lı ve bağ-kurlu çalışanların yanı sıra ev hanımları ve staj/çıraklık mağdurlarının da bu düzenlemeden faydalanması beklenmektedir.

Bu düzenleme ile birlikte, milyonlarca kişi için ikinci bir EYT yasası yolda gibi görünüyor. Erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenler için yeni bir umut kapısı açılmış olacak. Düzenlemenin detaylarına ilişkin daha fazla bilgi gelecekte paylaşılacaktır. Türkiye'de emeklilikle ilgili yaşanan bu önemli gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.