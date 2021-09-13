Yeni Dönemde Ehliyet ve Kimlik İçin Zorunluluk Geldi! İşte Yapmanız Gerekenler, Son Dakika Yeni Haber Duyuruldu

Ehliyet ve kimlik kartlarında güncel gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler sonucunda kişiler artık ehliyet ve kimliğini ayrı ayrı taşımak zorunda değil. Ehliyet ve kimlik birleştirilerek bir araya gelecek. Kimlik ve ehliyeti birleştirmek için son tarih verildi.

Hala eski tip ehliyete sahip olanlar ehliyetlerini 2022 yılının sonuna kadar yenileyebilecekler. Buna ek olarak nüfus kartı çipli hale gelecek. 2023 yılında yapılması planlanan ehliyet ve kimlik birleşimi konusunda ise kısıtlamalar kaldırıldı. Vatandaşlar istediği zaman Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik ve ehliyetini birleştirebilecek.

Ehliyet ve Kimlik Birleşimi İçin Randevu Almanız Gerekiyor

Kimlik ve ehliyetlerini birleştirmek isteyen kişiler Nüfus Müdürlüğünden randevu almak zorundalar. Randevuları hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden hem de ALO 199 hattından alınabiliyor. İnternet üzerinden randevu alırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesindeki randevu bölümünde sürücü belgesi randevusu al butonuna tıklamalılar. Ardından karşılarına çıkan kişisel bilgi bölümünü doldurmalılar. Son olarak kendinize uygun saati seçerek randevuya gidebilirsiniz.

Kimlik kartı ve ehliyet birleşiminde yeni tip sürücü belgeleriniz varsa herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Ancak eğer eski tip sürücü belgeniz varsa 15 TL gibi bir işlem ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu ücrete ek olarak sağlık raporu gibi çeşitli belgeler istenebilir.

Ehliyet ve Kimlik Birleşim İşlemi İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Ehliyetini ve kimlik kartını yeni çıkarmış kişilerin birleştirme işlemi için herhangi bir belge götürmesi gerekmiyor. Nüfus Müdürlüğü randevunuza sadece elinizde bulunan kartlarla gitmeniz yeterli oluyor. Ancak eski ehliyet ve yeni kimlik kartını birleştirmek isteyenler Nüfus Müdürlüğüne 4 adet güncel biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL işlem ücreti makbuzu götürmek zorundalar.

Nüfus Müdürlüğünde yapılacak kimlik, ehliyet işlemleri için çeşitli ücretler alınıyor. Kimlik yenileme ücreti 30 TL, eski kimlik değişimi 30 TL, evlilik sebebiyle kimlik değişimi 30TL olarak listeleniyor. Ayrıca yeni doğan bebeklere kimlik çıkartmak ilk 1 ay için ücretsizdir. Doğum tarihinden itibaren 1 ay sonra ise kimlik çıkarma ücreti 30 TL olmaktadır.