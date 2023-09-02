Boğaziçi Üniversitesi üniversite yönetimi tarafından online internet sitesi üzerinden paylaşılan habere göre güncel yemekhane ücretleri belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerin yemek ücretlerine %100 zam uygulandığı paylaşıldı. Boğaziçi üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamada yeni dönemde üniversite yemekhane bedeli kahvaltı 10 TL. Öğle ve akşam yemeği 15 TL olarak güncellendi. Geçtiğimiz yıl Boğaziçi üniversitesi tarafından belirlenen yemekhane ücreti kahvaltı için 2,6 TL'den 5 TL'ye öğle ve akşam yemeği ücreti ise 4,1 TL'den 7,5 TL'ye çıkarılmıştı.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜNCEL YEMEKHANE ÜCRETİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci yemekhanesine uygulanan bu zam Gebze Teknik Üniversitesi'nde %160 oranına kadar ulaştı. Gebze Teknik Üniversitesi yemekhane ücret bedeli 1 Eylül tarihi itibariyle 5,75 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı.

Gebze Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin e-mail hesabına gönderilen o mesajda yeni öğretim eğitim öğretim yılında 5,75 TL'den 15 TL'ye çıkarıldığı ifadesine yer verildi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNCEL YEMEKHANE ÜCRETİ

Boğaziçi Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde uygulanan fahiş zamlar Ankara Üniversitesi internet sitesi üzerinden üniversite yönetimi tarafından paylaşıldı. Yeni eğitim öğretim yılında yemekhane bedelinin %150 zamlandığı açıklandı. Öğrencilerin 6 TL olan bir öğünlük yemek bedeli yeni dönemde 15 TL'ye çıkarıldı. Kabaca bir hesaplama ile hafta içi öğle yemeği tüketen bir öğrencinin 1 aylık masrafı 300 TL'ye ulaşmış oldu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜNCEL YEMEKHANE ÜCRETİ

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi zam furyasından Marmara Üniversitesi öğrencileri de nasibini aldı. Öğrencilerin imza kampanyası başlatmasına sebep olacak o haber gündeme damga vurdu. Marmara üniversitesi yemekhane zammı %200 oranında yükseltti. Uygulanan bu zamla beraber öğrenci yemek katkı bedeli Ağustos 2023 itibariyle 15 TL'ye ulaştı.