Yeni detaylar ortaya çıktı! Seçim öncesi emekliye ikramiye müjdesi geldi! Maaşa ek 3000 TL veriliyor

Maaşa ek 3000 TL veriliyor. Yeni detaylar ortaya çıktı! Seçim öncesi emekliye ikramiye müjdesi geldi! Emekliler için çok önemli olan ve yıl içinde birkaç kez ödenen ikramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramında veriliyor. Bu iki bayramda verilen ikramiye emekliler için çok büyük bir destek olarak görülüyor. Emeklilere verileceği duyurulan bir diğer destek ödemesi ise seçim öncesi yapılacağı duyurulan seçim öncesi ikramiyesi olacak. Bu ödemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı. 14 milyon emekli yapılacak olan bu açıklamayı bekliyor. Seçim öncesi emeklilere ödeme yapılacak mı ve ne kadar yapılacak? İşte bu soruların cevabı bekleniyor.



Emeklilere İkramiyeleri Seçim Öncesi Verilecek mi?

2011 yılından beri emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli hesaplarına yatırılıyor. 2022 yılında emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak belirlenmişti. Kurban ve Ramazan bayramı gibi önemli günler öncesinde emeklilere ödendi Bu ikramiyelerin yanında emeklilere seçim öncesi de ikramiye verileceği açıklanmıştı.

Bu ikramiyenin ilk olarak yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Ardından da şayet emeklilere seçim öncesi ikramiyesi yatırılacaksa ne kadar yatırılacak ve hangi tarihte hesaplarda olacak soruları emeklilerin en çok sordukları surular arsında yerini almış durumdadır.

Emekli ikramiyesi konusunda emekliler beklemeye devam ederken bu konuda yapılacak olan açıklamaların da bir an önce yapılması bekleniyor. Ayrıca ödenecek seçim öncesi ikramiyesi konusunda merak edilen en önemli konu bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusu olmaktadır.

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