Çifte bayram: Milyonlarca emeklilik bekleyen EYT'liler emekli olur olmaz 17.250 TL'ye yakın promosyon ödemesi alacak

Milyonlarca emeklilik bekleyen EYT'liler emekli olur olmaz 17.250 TL'ye yakın promosyon ödemesi alacak. Çifte bayram... Ayrıca kanun kapsamında EYT’lileri sevindirecek haberlerde geldi. EYT’liler ilk maaşlarını 1 Mart günü alıyor. 2023 yılında EYT’den emeklilik olanlar Ramazan Bayramı’nda 1100 TL de bayram ikramiyesi alıyor. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. EYT hakkında şartlarda belli oldu. Böylece promosyonlar hakkında da detaylar gelmeye başladı.

EYT’liler Bayram Edecek?

Emeklikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin şubat ortasında yasal hale gelmesi bekleniyor. Şubat ayı içerisinde emeklik dilekçesini veren kişiler mart ayında paralarını alabilecek. Bu kapsamda emekli maaş promosyonu için geri sayıma da başlanmış olundu. EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı.

1.100 TL İkramiye Geliyor

2023 yılında EYT’den emekli olanlar Ramazan Bayramı’nda 1100 TL de bayram ikramiyesinden de yararlanabiliyor. Bayram ikramiyesinin 20 Nisan’a kadar hesaplara yansıtılması bekleniyor.

Promosyon Fırsatı

Bankalar EYT’liler için promosyon ödemeleri de gerçekleştirecek. Emekli olan kişiler ilk maaşını anlaşmalı bankadan alabiliyor. Bankalara üç yıllık taahhüt süresi verenler promosyonlardan yararlanabiliyor. EYT’lilere ikramiye veren bankalar;

· Ziraat

· Vakıfbank

· Halkbank

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan yasa teklifi kabul edildi. Yapılan teklifle beraber emekliler ilk maaşlarını mart ayından itibaren almaya başlıyor. Düzenleme ile beraber milyarlarca lira ödeme yapılacağı bekleniyor. Ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yapılacağı haberi de milyonlarca kişiyi memnun etti.

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