Yeni Citroen C5 fiyatlarına şaşıracaksınız! İşte karşınızda en uygun fiyatlı SUV otomobil

İç mekan genişliği, rakipsiz tasarımı markanın deneyimi ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan Citroen c5 aircross konforu ve dizaynı en çok merak edilen ve sorgulanan otomobil sektörünün yenilikçi dünyasında tüm ilgiyi üzerine topluyor.

Tepeden tırnağa değişen otomobilin yeni öncepe, arkadaki ışık imzası, alaşım jantlar, yolcu kabinindeki renkler ve malzemeler 10 inçlik dokunmatik ekran ve orta konsol tasarımı ile şimdi daha dikkat çekici. Fiyatları ile de cazip oluşu Yeni citroen c5 aircross Tasarım harikası sektörünün gözdesi olarak otomobil dünyasında yerini aldı.

İnce modern görünümün yanı sıra iç mekan dizaynı, genişliği, konforu ile herkesi kendine hayran bırakan bu otomobil kişilerin rahatı ve kolay yol sürüş desteği düşünülerek dizayn edilmiş bir dünya harikasıdır.

Citroen c5 aircross fiyatı piyasaları alt üst edecek, görenleri hayret içinde bırakan ve tüm dünyanın arzuladığı otomobil, konforu arttıran rafine rengi ve yenilikçi tasarım harikası Citroen c5 aircross isteyen herkesin rahatlıkla sahip olabileceği imkanlar ile yeni sahipleri için piyasalara sunulmuştur. Dünyaca ünlü bu otomobil araç piyasasında en çok beğeni gören ve şıklığı, tasarımı, konforu ve markanın iddialı dizaynı ile otomobil tutkunlarının dikkatini üzerine çekti.

Citroen Yeni C5 Aircross SUV 2023 Şubat Ayı Sıfır Araç Fiyat Listesi

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.078.900

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.180.900

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.252.300

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