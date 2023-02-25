Emekli Olan Kişilere TC Kimlik Numarası ile 125.000 TL Ödeme Yapılıyor, Her Emekli Bu İşlemleri Bilmiyor... 

Emekli olan kişiler 125.000 TL hemen ödeme alabiliyorlar... Son dakika yapılan açıklama ile birlikte, bankalar üzerinden emekli maaşını taşıyan kişilere hemen onay verilecek. Emekli olan kişiler 50.000 TL ve üzerinde kredi almak istiyorsa, bankalardan maaş alması yeterli olacak...

Emeklilere son dakika kredi kampanyası umut oldu. Emekli olan kişilere 125.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyası yapılıyor. Kamu bankaları ve özel bankaların başlattığı bu kampanyalar, kredi alacak emekliler için aranan fırsat... Sizlerde emekliyseniz, kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabilirsiniz.

125.000 TL Kredi Başvurusu İçin İlk Durak Vakıfbank

Vakıfbank bu kredi kampanyasını başlatan ilk banka oluyor. Banka uygun faiz oranları ile birlikte emekli olan kişilere, kredi puanı düşük olsa da onay veriyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen kredi başvurusu yapabilir ve bir sonraki maaşınızda 750 TL'ye kadar hibe olarak verilen nakit desteğini alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, genellikle bu kredilerde, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli seçenekleri sunuyorlar. Kredi sonucuna göre bankalar bu kredilerde, müşterilerin kredi notuna göre de faiz oranı uyguluyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu bankadan kimlikle kredi alabileceksiniz.

Denizbank'tan Bomba Gibi Emekli Kredisi Kampanyası Başladı, Başvurular Hemen...

Emeklilerin en sevdiği bankalar arasında olan Denizbank, hem ihtiyaç kredisi olarak hem de isteyenlere borç kapatma kredisi olarak destek vereceğini duyurdu. Denizbank şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabilirsiniz.

Denizbank üzerinden ayrıca 1.000 TL'ye kadar da emekli promosyonu alınacaktır. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyan kişiler, 1000 TL emekli promosyonlarını bir sonraki emekli maaşı üzerinden alacaklardır. Denizbank emekli kredisi için bomba gibi bir kampanya başlattı.