Yeni Çamoluk Otomotiv Deprem Bölgesine 50 Milyar Bağışlamıştı! Eski Parayla Söyledim Dedi, Olay Oldu

Dün gece “Türkiye Tek Yürek Ortak Canlı Yayını” gerçekleşti ve deprem bölgesine bağışlar yapıldı. Rekor bağışa ulaşılan programda program katılımcılarından biri de Profesör Doktor Mustafa Karataş idi. Karataş, bir oto galerici tarafından yapılan bağışı bildirdi ve Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi olan oto galerici Hamit Duras’ın 50 milyar bağış yaptığını açıkladı. Sosyal medyada Yeni Çamoluk Otomotiv gündem oldu ve bu bağış, Merkez Bankası'nı geçmesinin yanı sıra gecenin en fazla bağışı olarak da adından söz ettirdi. Peki Hamit Duras kimdir, ne iş yapıyor, ne kadar bağışladı?

Oto galerici Hamit Duras ise olay olması ardından bazı insanların kendisini arayıp tebrik ettiğini ve bazı insanların da tepki gösterdiğini belirtti. Duymuş olduğu heyecanla eski paraya göre 50 milyar TL dediğini belirten Hamit Duras, o anda Mustafa Karataş hocanın da öyle belirttiğini açıkladı. Allah rızası için bağış gerçekleştirdiğini ifade eden Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, “Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım.” dedi. Sosyal medyada da gündem olması sonrasında bağış miktarını güncelleyen Hamit Duras yapmış olduğu 50.000 TL'lik bağışı 100 bin TL'ye çıkardığının duyurusunu da gerçekleştirdi.

Profesör Doktor Mustafa Karataş, “Türkiye Tek Yürek Ortak Canlı Yayını’nda” program katılımcıları arasında yer alıyordu. Sosyal medyada Karataş'ın kendisine telefonla gelen bağışı bildirdiği anlar ise tartışma konusu oldu ve Yeni Çamoluk Otomotiv gündem haline geldi.

Mustafa Karataş bağış duyurularını gerçekleştirirken Hamit Duras'ın yapmış olduğu bağışın kendisi için çok anlamlı olduğunu ve şahsın kendisinin kapı komşusu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Karataş Yeni Çamolık Otomotiv sahibinin 50 milyar TL bağışta bulunduğunu belirtirken daha sonra Hamit Duras ise yanlış anlaşılma yaşandığını belirterek yaşanılan olayları açıkladı.

Hamit Duras heyecanla canlı yayına bağlanarak bağışta bulunmak istediğini belirtirken 50 milyar olarak ifade ettiği miktarı eski paraya göre söylediğini açıkladı. Mustafa Karataş'ın da o sırada heyecan ile miktarı düzeltmeden iletmiş olduğunu belirten Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, daha sonra sosyal medyaya düştüklerini söyledi.

Asla kendi reklamlarını yapma gibi bir amaçlarının bulunmadığını ifade eden Hamit Duras, bağışı Allah rızası için yaptıklarını belirtti. Yanlış anlaşılma olayı sonrasında sosyal medyada bir grup insanın kendilerinin reklam yaptığını ifade ettiğini açıklayan Hamit Duras, bu bağışı duygusal olarak yaptıklarını, normal bir aile olduklarını ve içlerinden geldiğini söyledi.

Türkiye Tek Yürek Ortak Yayın’ı sonrasında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras ile dükkanda çalışan oğlu Hüseyin Duras yaşanan olay ardından telefonlarının hiç susmadığını aktardı. Bazı insanların yapılan bağış miktarını tebrik ettiğini ve bazılarının da tepki gösterdiğini açıkladı. Kendi bağışı miktarının 50 bin TL olduğunu yine söylediğini açıklayan Hamit Duras, “Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun bağışlayalım” dedi.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediklerini ifade eden Duras, yaralılara acil şifalar dilediğini de açıkladı.