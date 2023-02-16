Üniversiteler Açılacak Mı, Uzaktan Eğitim Kararı Değişti Mi? Fatih Altaylı Açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli iki yıkıcı korkunç deprem sonrasında deprem mağduru vatandaşların ülke genelinde KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verilmişti. Üniversitelerin deprem sebebiyle bahar döneminin online geçeceğini açıklayan Erdoğan sözleri ile gündemde yer almıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında öğrenciler ve öğretim görevlilerinin gözü ise üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Sizler için haberimizin devamında üniversitelerin açılacağı tarih hakkında merak edilenleri ve yapılan açıklamaları yazdık. Peki 2023 üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, üniversiteler ne zaman açılacak?

Vatandaşların gündeminde üniversitelerdeki son durum ve alınan kararlar yer aldı. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüklerindeki depremler sonrasında 20 Şubat tarihinde okullarda eğitime ara verildiği belirtilmişti. Üniversite yurtlarının depremzedelere tahsis edileceği Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla öğrenilmiş ve bahar döneminin online olacağı ifade edilmişti.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında Türkiye genelindeki bütün üniversitelerin kapatıldığı öğrenildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahar döneminin online yapılacağını açıkladı. Uzaktan eğitim kararının alınması sonrasında bu duruma pek çok tepki de gelmişti. Son olarak Fatih Altaylı üniversitelerin tatil olması kararından geri dönüleceğini öne sürdü ve üniversitelerin yakında tekrar yüz yüze eğitime döneceğinin kararının alındığını iddia etti.

Altaylı, deprem mağduru vatandaşları KYK yurtlarına yerleştirmek adına Türkiye genelinde bulunan tüm üniversitelerin tatil edilmesi hakkında flaş bir haber yazdı ve dikkatleri üzerinde topladı. KYK yurtlarına deprem mağdurlarını yerleştirmek için öğretim yılı sonuna kadar uzaktan eğitim yapılacağı ve üniversitelerin tatil edildiği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin bahar döneminin online olacağını belirtmesi sonrasında Fatih Altaylı ise “Dava Dilekçeniz Bende” isimli bir yazı yazarak adından söz ettirdi.

KYK yurtlarının boşaltılması ve üniversitelerin kapatılmasına karşı tepkilerin yükselmesi sonrasında Fatih Altaylı yapılan yanlıştan dönülme kararının alındığını söyledi. Üniversitelerin açılacağını belirten Fatih Altaylı ancak bunu hemen yapıp hata etmişiz dememek adına bir süre bekleyeceklerini söyledi ve üniversitelerin açılacağını yineledi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de 6,4 şiddetinde iki korkunç deprem yaşanmıştı. Bunu yanı sıra Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman ve Gaziantep'te de çok sayıda deprem felaketi meydana gelmişti. Yaşanan ilk deprem sonrasında AFAD Bir açıklamada bulunmuş ve 6 Şubat Pazartesi gününde saat 13.24'te Gaziantep Elbistan merkezli olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer ise yaşanan deprem sonrasında Tüm Türkiye'de okulların 20 Şubat tarihine kadar tatil edildiğini belirtmiş ve merak edilen konulara yanıt vermişti. Yükseköğretim Kurumları ise bahar döneminde tüm Yükseköğretim Kurumlarında eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar ertelediklerini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu hakkında bir açıklamada bulunmuş ve tüm üniversitelerin yaz mevsimine kadar tatil edildiğini ve üniversitelerin tamamen uzaktan eğitimle devam edeceğini aktarmıştı.