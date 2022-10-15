En kolay kredi! Başvuru yapan kişilere 100.000 TL'ye kadar ödeme için sorun yaratmayan bankalar yayımlandı

100 bin TL'ye kadar kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve bankalar bu kredilerde 24 ay vade ile sizlere ödeme tablosu oluşturarak hızlı bir şekilde ne kadar onay alacağınız hakkında bilgileri de verecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kolay servisiyle birlikte sizlerde, bankaların SMS servislerini ve internet bankacılığı servislerini kullanabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman yapabiliyor ve onaylanan bu kredileri de hemen kullanabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlar dahilinde istedikleri zaman bu kredileri hesaplarına yatırabilmeleri için de internet bankacılığı uygulamalarını kullanabilir.

AKBANK

Akbank üzerinden hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir, buradan 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 44 25 numarasına gönderebilir. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurularında, onay alan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar değerlendirme yapılır ve onaylanan kredilerde aynı gün içinde kullandırılır.