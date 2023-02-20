Yeni başlayan kampanya, ekranları kilit etti! Acil ihtiyacınıza çözüm 44.000 TL oldu

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirebileceği bir kampanya hazırlandı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bir kredi alabileceğiniz bu kampanyaları katılmak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek Denizbank ve Akbank üzerinden kredi ödemesi alabiliyor. Denizbank, Akbank, yaptığı kredi kampanyasında kredi notuna bakarak onay vermektedir.

Denizbank kredi kampanyası 44000 TL...

Denizbank üzerinden sizlerde 44000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce kredi notunuzu sorgulamanız gerekiyor. Banka kredi notu sorgulaması uygun olan tüm vatandaşlar, bankadan istedikleri zaman başvuru yaparak, kredi ödemesi alabiliyor.

Nakit kredi kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların, Denizbank ve Akbank üzerinden yapacakları tüm işlemlerde, hemen ödeme veriliyor.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına SMS gönderin.

Akbank kredi kampanyası 44000 TL...

44000 TL, Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebiliyor ve hesaplarınıza ödemeler alabiliyorsunuz. 44000 TL, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Akbank üzerinden ayrıca cep telefonlarını kullanarak SMS atarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere de kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış oluyorsunuz.