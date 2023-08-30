Otomotiv sektörüne yönelik yaşanan her yeni gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan uzman isim Emre Özpeynirci bu kez kamu bankalarının TOGG fiyatı üzerinde uyguladığı faiz oranına değindi. Özpeynirci “Bugün itibariyle TOGG özel taşıt kredisi faiz oranlarını %0,99'dan %1,59'a yükseltti” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

TOGG İÇİN KAPORASINI YATIRANLAR DİKKAT!

Uzman ismin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası en çok merak edilen konu TOGG almak için sıraya giren, kaporasını yatırıp aylarda aylardır bekleyen kişiler oldu. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin ifadesine göre aylardır sırada bekleyenler ve kaporasını yatıranların bazıları aracı zamlı fiyatlarla alacak. Bazıları ise faiz oranı değiştiği için ikinci kez zamlanacak yeni bir fiyatla alacak.

TOGG’u satın almak için kapora yatıranlar ve sipariş için bekleyenler, Mart ayında TOGG’u alabilecek gücü varken yeni zamla birlikte bu gücü de bulamayacak. Elde edilen verilere göre 16 Ağustos itibariyle teslim edilen TOGG sayısı 2.344 oldu.

EN UCUZ TOGG NE KADAR OLDU?

TOGG Türkiye merkezli otomobil üretici şirketin yerli ve milli araç modelidir. İlk kez 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hale getirilmiştir. Şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karataş'tır. Şirket 25 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur.

Yerli elektrikli otomobil TOGG’a gelen faiz oranı ile beraber en ucuz versiyonu olan TOGG T10X modeli 1 milyon 207 bin TL ile satışı yapılırken 105.000 TL'lik ek maliyet oluştu.