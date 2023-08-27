Son zamanlarda özellikle araç almak isteyenler için kredisiz araç alımı oldukça hayal olmaya başladı. Kredi çekerek araç alacak kişiler ise hangi bankadan kolay bir şekilde kredi alabiliriz bunun araştırmasını yapıyor. Araba almak isteyenler için yapılan kampanyalardan birisini de bu hafta AKBANK duyurdu.

Akbank araba almak isteyen herkes için yeni bir kampanya yaptı ve bu kampanyaya göre ödemeler vereceğini açıkladı. Akbank yeni araba almak isteyenler için düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Banka şartlarına uygun olan herkes için AKBANK düşük limitli kredi ödemesi yapacaktır.

AKBANK ARAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Son zamanlarda artan araç piyasası, alım gücüne de etki edince, geçen yıla nazaran daha düşük bir araç alımı olmaktadır. Hem sıfır araç alımları düştü, hem de 2.el araç alacak olan kişiler iyice araştırma yaparak araba sahibi olmak istiyor. Akbank yaptığı bu kampanya ile birlikte, almış olduğunuz araçlara göre sizlere destek verecek. Akbank düşük faiz oranları ile birlikte, araçların ekspertiz değerine göre işlem yapacak. 150 bin TL kredi alacak kişilere 48 ay vadeye kadar destek verilirken bu krediler 3.59 faiz oranları ile sizlere sunulacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca banka kredi politikalarına uygun olması istenmektedir. Kredi notu ve gelir durumu alacağınız araba ile birlikte değerlendirilir ve kredi ödemesinde sorun olmayan kişilere hemen destek verilmektedir.