Yeni açıklandı: TC kimlik numaranızın son hanesi 0_2_4_6_8 ise 10000 TL ye kadar ödeme alabilirsiniz! Acil Nakit paraya ihtiyacı olanlara Dikkat. Şimdi TC kimlikinize bakın son hanesi 0_2_4_6_8 ise 10000 krediden yararlanabilirsiniz. TC kimlik numarası üzerinden başlatılmış bu kampanyada özel bankalar onay vericektir.

Şimdi TC kimlikinize bakın son hanesi 0_2_4_6_8 ise 10000 TL e kadar nasıl kredi çekeceğınızı burda anlatacağız:

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 10000 TL kredi için hemen anlatacağımız bankalardan sonuç alabilirler ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

kimlik numaranızı gönderdikten sonra hemen işleminizi başlatabilirsiniz. başvurudan hemen sonra sonuç belli olur.

Banka kredilerinin puanı 1100 ve ya üzerinde olan vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanabilirler.

Kimlik numaranızın son hanesi ile 10000 TL krediye başvuru yapabileceğınız Bankalardan birisi Deniz Bankası.

Deniz Bankadan nasıl kefilsiz şartsız 10000 TL kredi çekerim? Deniz banka üzerinden kredi başvurusu yapıcak vatandaşlar bazi şartlara uymaları gerekir bu şartlar :

- Vatandaşların 18 yaş üzeri olması

- Vatandaşların emekli veya sigortali olmaları

- Vatandaşların Deniz Banka hesaba sahip olmaları

Bu şartalara uyan Vatandaşlar Hemen krediden yararlanabilir. krediye başvurmak için mesaj göndermeniz gerekiyor. Bunun için telefonuzun mesaj kısmına girip 3280 a kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı mesaj atın 5_10 dakika içinde kredi sonucunuz mesaj olarak size iletilecek. Deniz banka kredinize onay aldıysanız en yakın deniz banka şubesine gidip kredinizi kullanabilirsiniz.