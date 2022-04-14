İŞ Bankası ve 2 Bankadan 25.000 TL Ödeme Haberi Geldi! Nakit İhtiyacınıza Hemen Çözüm Olacak

İş Bankasının Duyurusuna Ziraat ve Garanti Bankaları da katılıdı : Vatandaşlara acil durumlarda 25000 TL verilecek. Son dakika başlatılan bu kampanya ile birlikte vatabdaşlara hemen ödeme yapılacağı haberi geldi.

25000 İhtiyaç kredisi : İş Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankasinda başlatılan bu krediler 36 ay vadeli olarak yapılmakta. Bu kredileri kullanacak vatandaşlar ilk taksit ödemesini 3 ay kadar erteleyebilirler. Vatandaşlar Internet üzerinden veya şubelere başvuru yaparak kampanyaya dahil olabilirler.

İş Bankası üzerinden 25000 İhtiyaç kredisi için nasıl başvuru yapılır :

İş Bankasında hesabi olan ve İşCep uygulamasını kullanan kullanıcılar emekli veya sigortali çalışan olmak şartıyla kolaylıkla İş bankası tarafindan kredi almak için onaylanıyorlar.

Banka hesabı olmayan vatandaşlar hesab oluşturup İş Bankasının resmi hesabından kredi için başvuru yapabilirler.

Garanti ve Ziraat Bankaları üzerinden 25000 İhtiyaç kredisi için nasıl başvuru yapılır:

Emekli ve sigortali vatandaşlar bu bankaların resmi Internet hesaplarından ve ya Şubelerine başvuru yaparak kampanyadan faydalanabilirler.

Garanti Banka resmi hesabı veya şubelere başvuru üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvuruları 5 dakika içerisinde genel müdürlük tarafından değerlendirilerek sizlere sonucu belirtmekte.

Ziraat Bankası vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde kredi verıyor. Emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa Ziraat bankası'ndan emekli maaşı almaları ile birlikte hem 25000 TL hem de üzerinde hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası 25000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir.