Yeni açıklandı! Emekli maaşlarını alan kişilere, bankadan ödeme haberi bomba gibi geldi, Başvuru yapan hesaba atıyor

Emekli olan kişiler için yapılan yeni kampanyada, bomba gibi bir haber geldi. Emekli maaş hesaplarınıza ödeme almak istiyorsanız ve bu ödemeleri hemen 50 bin tl olarak hesaba atmak istiyorsanız, başvuru yaparak bu bankalardan nakit kredi alabileceksiniz. 50 bin TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu ve banka kredi sicili temiz olan herkes, başvurusunu yaptıktan sonra emekli kredisi kullanabileceklerdir.

EMEKLİYE 50 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar haricinde kredi alabileceğiniz bu kampanyada, nakit kredi imkanı sizlere sağlanacaktır. Emekliye ödeme alacak olan kişilere 50 bin TL ödemeler banka tarafından verilmektedir. Emekli maaş hesaplarına göre verilen bu ödemelerde emekli maaşını aldığınız banka üzerinden başvuru yapabilir ve kredi alabilirsiniz. Bu akşam sonrasında yapılan açıklamada kredi almak sizin için çok basit bir kaç işlem ile sonuçlanacaktır.

BANKADAN AÇIKLAMA: 3 sene ödemeli olacak!

Denizbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında emekli maaşlarını alan kişilere ödemeler hemen verileceği açıklandı. Emekli maaşlarını Denizbank üzerinden almanız durumunda kredi ödemeleri hemen sizlere verilecek. Emekli maaş müşterileri "Denizbank Mobil Uygulaması" üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve bu kredileri kullanabilirler.

Emekli olan ve diğer tüm vatandaşların, gelir belgesi istenmeden 50 bin TL'Ye kadar alacakları bu kredilerde banka müşterisi olan kişiler ve SMS atarak onay alan kişilere de hemen sonuç verilir. Emekli maaşlarını bu bankalardan almayanlara "KREDİM, TC KİMLİK ve DOĞUM TARİHİ" yazarak, bu mesajı 3280 numarasına göndermeniz durumunda kredi notuna bakmadan emekli maaş hesaplarınız ile kredi onayı alabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de dilediğiniz zaman başvuru yapabilir, sonucu öğrenebilirsiniz. Destek olarak bu bankanın yaptığı kredi kampanyası, uygun faizlerle sizlere ödenecektir.