Kimlik kartı son rakamı 1 ve 9 arasında olanlara 5 bin TL ödeme verilecek

TC Kimlik Numaranıza 5 bin TL Yatmış Olabilir, Bankalardan Konu ile Açıklama Geldi. Almayanlar Var.

TC kimlik numaranıza 5 bin TL tutarlı ödeme yatmış olabilir. Bankalar durum ile ilgili açıklama yaptı. Bu tutarı almayanlar mevcut. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Ekonomik yönden dar boğazda bulunan vatandaşlar, güncel kampanyaları yakından takip ediyor. Acil ihtiyaçlarında bankalar üzerinden kredi kullanan kişiler, bankaların kampanyalarını yakından takip ederek bilgi almak istiyor. Yapılan duyuruda banka şubelerine gitmeden uygulama üzerinden ya da internet üzerinden 5 bin liralık tutarlı ödeme alınabilir.

TC kimlik numaranız üzerinden 5 bin liralık ödeme almak isteyenler, başvuru yaparak tutarı hesaplarına aktarabilirler. Yapılacak olan ödeme ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde 3 aylık bir erteleme imkânı mevcut. 36 aya varan vadeler ile verilen nakit destek başvuru yapan herkese verilecek. Başvuru da bulunmak için banka tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekir.

Qnb Finansbank Kampanyası

Qnb Finansbank vatandaşlar için yeni kampanya yürütüyor. TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya göndererek başvuru yapan herkese ödeme yapılacak. Bankada mevcut hesabı bulunan kişiler TC kimlik numaralarını 5030 nolu numaraya mesaj olarak gönderdiklerinde hemen onay alabilecek. Onay alındıktan sonra banka şubesine gitmeden tutar hesaplara aktarılabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kampanyada vatandaşa 36 ay vade tanınıyor.

Yapı Kredi Bankası Kampanya Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Banka üzerinden hesabı bulunan müşteriler mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir. Yapılan başvuru sonucunda 5 bin liralık tutar hesabı aktarılarak kullanılabilir.

En yakın banka şubesinden başvuru yapılabildiği gibi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun yanı sıra 4411 nolu numaraya mesaj atılarak da başvuruda bulunabilir.

ING bank’ın Sunduğu Kampanya

ING bank başvuruda bulunan kişilere kredi imkânı tanıyor. Kampanyaya başvuru yapmak isteyenler, bankanın internet sitesini kullanarak başvuruda bulunabilir. Site üzerinden yapılan başvuru sonucu onay alınması durumunda gelir belgesine gerek kalmadan kredi kullanılabilecek. Kullanılacak kredide vade 36 ay olurken ilk ödemede 3 ay erteleme de olacak.