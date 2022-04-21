Yeni ABD Yaptırımları Rus Bankalarını, Oligarkları, Kripto Madencilerini Vurdu

Çarşamba günü ABD, Moskova'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine mevcut yaptırımlardan kaçınmasını hedef almayı umarak, bir Rus ticari bankası ve bir sanal para madenciliği şirketi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, temsilcilerinin Çin ve Orta Doğu da dahil olmak üzere Asya'daki birçok bankaya hizmet verdiğini söylediği Rus ticari bankası Transkapitalbank'a yaptırım uyguladığını ve uluslararası yaptırımlardan kaçmak için seçenekler önerdiğini söyledi.

Washington, ayrıca, ABD'nin belirlediği Rus oligark Konstantin Malofeyev'in önderlik ettiği 40'tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağı hedef aldı ve bunlar arasında, "birincil görevleri Rus varlıklarına yönelik yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmak" olan örgütler de vardı.

Hazine ayrıca, dünyanın en büyük üçüncü askeri olduğu bildirilen Rusya'nın sanal para madenciliği endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım uyguladı. Bitcoin madencisi BitRiver'ın holding şirketini ve Rusya merkezli 10 yan kuruluşunu hedef alarak, ABD'nin hiçbir varlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımların etkisini dengelemek için bir mekanizma haline gelmemesini sağlamaya kararlı olduğu konusunda uyardı.

Hazine'nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson, yaptığı açıklamada, "Hazine, Putin'in acımasız seçim savaşını desteklemeye yardımcı oldukları için, Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçan, kaçmaya çalışan veya kaçınmaya yardım edenleri hedef alabilir ve edecek" dedi.

"ABD, uluslararası ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde uyguladığımız yaptırımların, Kremlin'in gücünü yansıtma ve işgalini finanse etme yeteneğini zayıflatmasını sağlamak için çalışacaktır."

Washington'daki Rus Büyükelçiliği, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

ABD, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova'ya, ülkenin en büyük borç verenlerini ve Putin'in kendisini hedef almak da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uyguladı.