ABD'li Blinken, Göçe Karşı Birleşik, Bölgesel Yanıt İçin Bastırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çoğu ABD'ye yönelen rekor sayıda mülteci ve göçmenle mücadele etmek için batı yarımkürede daha fazla bölgesel işbirliği çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Panama'da konuşan Blinken, göçün ana itici güçlerinin - yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği - ele alınması gerektiğini söyledi.

Blinken, Panama City'de 20'den fazla ülkeden dışişleri bakanlarıyla birlikte iki günlük bir zirveye katıldığı için gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, birlikte çözmemiz gereken bir zorluktur ve bugünkü tartışmalarımızın merkezinde yer aldı" dedi.

"Panama'da, bu konunun en acil yönlerinden bazıları hakkında konuştuk ... ekonomik fırsatları artırarak, yolsuzlukla mücadele ederek, vatandaş güvenliğini artırarak, iklim kriziyle mücadele ederek ve insanların ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yönetişimi geliştirerek düzensiz göçün temel nedenleriyle başa çıkmak." dedi.

Zirve, Başkan Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana rekor sayıda sığınmacının Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalıştığı ve selefi Donald Trump'ın en kısıtlayıcı göç politikalarını devirme sözü verdiği sırada yapıldı.

Sınırdaki durum, Cumhuriyetçi milletvekillerinin eleştirilerini teşvik etmeye devam ederken, Biden insanları evlerini terk etmeye iten "kök nedenleri" ele alma sözü verdi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada, yönetiminin Orta Amerika'da 1,2 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımlarını güvence altına aldığını ve şimdi Haziran ayında Los Angeles'taki Dokuzuncu Amerika Zirvesi'nde bir göç anlaşması yapmayı umduğunu açıkladı.

ABD ayrıca, yetkililerin ABD-Meksika sınırına gelen sığınmacıların çoğunluğunu hızla geri çevirmesine izin veren tartışmalı bir koronavirüs pandemisi dönemi sınır kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor.

Biden yönetimi 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Başlık 42" halk sağlığı emrinin kullanımını 23 Mayıs'a kadar sona erdireceğini açıkladı ve bu hareketin gelişlerde artışa yol açması muhtemel.

ABD'li yetkililer, sınırdaki bu potansiyel artışa hazırlıklı olduklarını, daha fazla personel konuşlandıracaklarını ve işlemleri hızlandıracaklarını söylediler.

Salı günü, Blinken ve ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Panamalı yetkililerle bir araya geldi ve iki ülke arasındaki göç yönetimini iyileştirme ve göçe giden yasal yollara erişimi artırma taahhütlerini ayrıntılarıyla anlatan bir anlaşma imzaladı.