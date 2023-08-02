Yengeç burcu Ağustos ayında eşlerin parası, sigorta, vergi, ortak kaynaklar ve miras gibi konularda istedikleri sonuçlara ulaşabilir ve bekledikleri güzel haberleri sonunda alabilir. Onlar için Ağustos ayında bir süredir devam etmekte olan finansal bir problem çözüme kavuşacaktır. Yine burç sahiplerinin yatırım noktasında kafalarındaki olan planlar da netlik kazanabilir. Yengeç burçları yapmaları gereken ödemeler ve borçları hakkında güzel gelişmeler de yaşayacaktır. Onların bakış açılarının daha ılımlı bir hale getirmelerinde de fayda bulunmaktadır. Onlar maddi sonlanmalara karşı dirençli davranmalı ve bu noktada yakınlarıyla olan ilişkilerine dikkat etmelidir. Burç sahipleri tarafsızlıklarını korumalı ve durumların gerçek yüzünü görmelidir.

Ağustos ayında yengeç burçları bazı konularda ve özellikle finansal meselelerde kendilerini sıkışık hissedebilir. Fakat yeni ay onlara kazançlı haberler getirecektir. Onların zihinleri özellikle bu süreçte çözüm odaklı olacak ve burç sahipleri komşularına, kardeşlerine ve yakın çevrelerine sorunları çözme noktasında akıl verecektir. Yine yengeç burçları finansal meselelerde de güven arayışı içerisinde olacak ve onlar için beklenilmeyen zamlar ya da terfiler söz konusu olacaktır. Burç sahiplerinin yapabileceklerine olan özgüvenleri onları gösterecek ve onlar kendilerini daha çok ön plana atma fırsatı bulacaktır.

Güneş 23 Ağustos tarihinde Başak burcuna geçecek ve onlar yürürlüğe koymayı düşündükleri işleri gözden geçirecektir. Burç sahiplerinin iş hayatı ve eğitim hayatları yavaş yavaş yoğunlaşacak ve onlar hazırlıklara başlayacaktır. Yine burç sahiplerini yakın çevreleri ile ilgili iş, sağlık ya da yardımlaşma gibi konular da gündemde yer alabilir. Onlar hangi insanlarla bağlantıya geçtikleri ve hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini de saptayacaktır. Burç sahipleri Ağustos ayında mükemmeli arzulayacak, sağlıklarını önemseyecek ve titiz bir şekilde düşünecektir. Yine ağustos ayının son günlerinde ise iş ortamındaki paylaşımlar ve gelişmeler gündemde yer alabilir.