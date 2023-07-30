Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde aile üyelerinin şu anda ihtiyaç duydukları durumlar ile yakından ilgilenmek isteyecektir. Onların aile üyeleri yengeç burçlarından anlayış beklemektedir. Yengeç burçları da bu ihtiyacın nasıl karşılayacağını düşünmektedir. Burç sahipleri için aileden olan ya da uzak bir akraba olan birisiyle yaşadıkları günün konusu olabilir. Bu kişi yengeç burçlarının duymaktan mutsuz olacakları bir şey de itiraf edecektir. Geçen bu durum her ne kadar sinir bozucu olursa olsun onlar durumun altında yatan nedeni ve sebepleri öğrenene kadar öfkelerini bastırmaya çalışmalıdır. Gökyüzü tarafından yengeç burçlarına ve yükselen yengeç burçlarına tavsiye edilenin gerçek sebebi öğrenene kadar duydukları öfkeyi bastırmak adına ellerinden geleni en iyisini yapmaları olacaktır. Burç sahipleri yaptıkları eylemlerden de utanabilir ve bu durumu mazeret kaçmaya da agresiflik gibi farklı şekillerde ortaya sunabilir. Sonunda konu burç sahiplerinin neye sınır çizmesi ve neyi affedebilecekleri ile ilgili olacaktır. Onlar bu badireyi atlattıkları zaman ilişki hayatlarında da zorlu bir sınavı vermiş olacaktır.

Burç sahipleri özellikle akşam saatlerine doğru ise çok fazla şey ile aynı anda ilgilenebilir ve ilgilendikleri her şeyi başarabilecekleri duygusuna kapılabilir. Fakat onların aynı zamanda hissettikleri fiziksel kısıtlamalar bu durumun gerçekleşmesinin önüne geçebilir. Yine de onlar için ilerleme anlayışlarını tekrardan tanımlayarak ileriye doğru büyük adımlar atmak bu sahiplerine ideal bir gün yaşatacaktır. Onlar gün içerisinde sevdikleri ve kendileri ile beraber güzel bir zaman geçirmek istemektedir onlar hayatta büyük arzularını derin bir düzeyde yansıtmak istemekte ve yakın çevreleri ile de güzel zamanlar geçirmeyi tercih etmektedir. Burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum sevginin en büyük öncelik olduğunu düşünmek ve büyük resimle bağlantı kurmak olacaktır.