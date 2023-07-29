Yengeç burcu veya yükselen yengeç burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde bir süredir içlerinde olan bir konuda konuşma fırsatı elde edebilir. Bu durum karşısında burç sahipleri bir süredir söylemek istedikleri fakat yapamadıkları şeyleri de yapmış olacaktır. Eğer onlar uzun bir süredir bir kişinin kendilerine bir şey söylemesini bekliyorsa ya da bir kişinin kendilerine bu konuyu açmasını bekliyorsa ikisi de yaşanması muhtemel bir durum olacaktır. Yine de yengeç burçları için bir başkasının ilk adımı atmaya gerek bulunmamaktadır. Onlar kendileri için gerekli olanı yapmalı gerçek duygu ve düşüncelerini paylaşmalıdır. Yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları için aslında şu anda işlenecek olan çok fazla bilgi de bulunmaktadır. Onlar büyük kararlar almaya yakındır ve burç sahiplere ihtiyaçları olan tüm gerçekleri toplamak için de yeni günün enerjilerini kullanmalıdır.

Yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları yeni günde korkularını da hissedecek ve bu hissettikleri korkular sebebiyle özgür bir şekilde davranmaktan kaçınacaktır. Ancak sonunda onların bu korkuları yatıracak ve burç sahipleri özellikle akşam saatlerine doğru kendini daha iyi hissedecektir. Onlar geçmiş zamanlarda sorumluluk almak istemiyorum olsa da artık onun da değişmesi gerekmektedir. Burç sahipleri sorumluluk almaya hazır olmayabilir ya da baskı hissedebilir onun aksini onlar derin bir işe atılabilir ve kendilerini hazır hissedip hissetmediklerini öğrenmek adına zaman bulmayabilir. Onlar lider olmak için de bazı kafa karışıklığı yaşamaktadır. Fakat onların hatırlaması gereken konu mükemmel bir iş yapmak zorunda olmadıklarıdır. Onlar işler zorlaştığı zaman ellerinden gelen en iyisini yapmaya ve adım atmaya istekli davranmalıdır. Bu yönde davranarak yengeç burçları hem işleri rahat bir şekilde hareket edecek ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları için kendilerini huzurlu hissedecektir.