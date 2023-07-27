Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu 27 Temmuz 2023 tarihinde özellikle günün ilk yarısında güçlü bir vizyon duygusu ya da güçlü bir amaç hissedecektir. Onlar hoş bir iletişimden ya da kolay bir yaratıcılık akışından da yararlanacaktır. Burç sahipleri sağlıklı bir gelişim sunan ve eğlendiren etkinliklere yönelecek ve bu durum tutkulu olmaları sebebiyle diğer insanlarla çekici gelecektir. Diğer taraftan burç sahiplerinin akılları daha sonra farklı yerlere kayabilir ve onları dikkatlerinin dağıldığını hissedebilir. Yeni günde yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları her şeyi net bir şekilde göremeyecekleri için gökyüzü onlara yeni günde büyük kararlar almaktan kaçırmalarını tavsiye etmektedir. Burç sahipleri zaten dolu olan tabaklarına daha fazlasını koymak yerine mutlu ve sağlıklı olan aktivitelerle huzursuzluğu ulaştırmak ve rahatlamak adına ellerinden geleni en iyisinde yapmalıdır.

Yeni günde duygularını kontrol etmek isteyen yengeç burçları bunu yaparken kendilerini strese sokabilir ve rahatsız hissedebilir. Onlar için tavsiye edilen durum bunu yapmak yerine güvendikleri kişilerle içlerinden gelelim paylaşıp derman aramaları olacaktır. Yine yeni günde ailevi meseleler de yengeç burçları için gündemde olacaktır. Burç sahiplerinin aileleriyle aralarında olan iletişim ne kadar güçlü ve objektif olursa olsun problemler de o derece kolaylıkla çözülebilecektir. Aşk hayatında ise yengeç burçları beklentilerin dışında gelişmelerle karşılaşabilir ve evlilik teklifi de alabilir. Flört aşamasında olan yengeç burçları ile yükselen yengeç burçları ise ilişkilerinin bir sonraki aşamaya taşıyor olacaktır. İş hayatında ise gökyüzü tarafından yeni günde yengeç burçlarını tavsiye edilen durum işlere burç sahiplerinin kendilerini fazla kaptırmamaları ve kafalarına rahat olmalarıdır. Yine iş hayatında burç sahipleri beklenmedik olaylara karşı da hazırlıklı davranmalıdır. Hoş sürprizler yeni günde onları beklemekte ve partnerleri onlar için hazırlık yapmaktadır.