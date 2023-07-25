Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 26 Temmuz 2023 tarihinde hırslarının baskı altına alındığını hissedecektir. Onlar mutlulukları pahasına hedeflerine ulaşmak adına kendilerine aşırı baskı uygulamamaya çalışmalı ve bunu gerçekleştirmekten kaçınmalıdır. Burç sahiplerinin kariyer ve yaşam yolu hedefleri ve ilişki hedefleri farklı amaçlara sahip gibi görünse de bu noktada bir uzlaşma aramakta gerekli olmaktadır. Yengeç burçları ve yükselen yengeçler yaşamlarında daha fazla rahatlık ve öngörülebilirlik istemektedir. Fakat yeni gün onları tam aksine bir rutinden çıkarak biraz eğlenmeye de teşvik ediyor olacaktır. Eğer burç sahipleri kendilerini yenilemek ve canlandırmak istiyorsa iplerinden gelen sese kulak vermeli ve bu sesi bastırmamaya çalışmaktadır. Yengeç burçları ve yükselen yengeçler yaparken zevk aldıkları ve sevdikleri aktiviteler ile kendilerini canlandırmak ve yenilemek için duydukları ihtiyacı göz ardı etmemeli ve bu ihtiyaca kulak vermelidir.

Yengeç burçları ve yükselen yengeçler için 26 Temmuz 2023 tarihinde kendilerine harekete geçen pek çok konu vardır. Onlar üzerlerinde baskı hissettiren durumlar noktasında duygusal anlamda yorulacaktır. Kendilerine baskılı bir şekilde hissettiren konular yengeç burçların ve yükselen yengesi duygusal anlamda yorabilir ve bu durum onları yıpratabilir. Burç sahipleri evde iş arasında bocaladıkları bugünlerde planlı olmalı ve buna dikkat etmelidir. Diğer taraftan ev işleri noktasında da onlar artar sorumlulukları sebebiyle yeni bir plan yapmalıdır. Yengeç burçları ve yükselen yengeçler henüz netleşmemiş konularda sabırlı davranmalı ve gerekli olan sonucun kendilerine en doğru zamanda geleceğini bilerek hareket etmelidir. Yengeç burçları ve yükselen yengeçler kardeşleri hakkında bir konunun tekrardan gündemlerinde yer aldığında düşünebilir. Özellikle arkadaşlarına karşı hassas ve koruyucu da davranacak olan yengeç burçları akşam saatlerine doğru duygusal zamanlar geçirebilir.