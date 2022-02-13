Yemen'in Güneyinde Silahlı Adamlar Beş BM Personelini Kaçırdı

Beş Birleşmiş Milletler çalışanı, bir saha görevinden sonra Aden'e dönerken Yemen'in güneyinde kimliği belirsiz silahlı adamlar tarafından kaçırıldı.

Yemen'deki üst düzey BM yetkilisinin sözcüsü Russell Geekie'ye göre, personel Cuma günü Abyan valiliğinde kaçırıldı.

Geekie Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler serbest bırakılmalarını güvence altına almak için yetkililerle yakın temas halindedir." dedi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddederek, "bu davanın farkındayız, ancak bariz nedenlerden ötürü yorum yapmıyoruz" dedi.

Aden'deki BM ofisinden bir yetkili Reuters haber ajansına ve Associated Press'e verdiği demeçte, kaçırılanlardan dördünün Yemen uyruklu olduğunu söyledi.

Yemen'in güneyinde bulunan ve uluslararası alanda tanınan hükümeti Cumartesi günü devlet medyasına verdiği demeçte, BM Güvenlik Bakanlığı'ndaki işçileri güvenli bir şekilde serbest bırakmaya çalıştığını söyledi.

AP'ye göre, Yemen'in güneyinin büyük bölümünü kontrol eden ve Yemen hükümetiyle ters düşen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, kaçırılmaları "terör operasyonu" olarak kınadı.

Silahlı aşiretlerin ve El Kaide bağlantılı silahlı savaşçıların esir veya nakit para takası için rehine aldığı Yemen'de kaçırılma olayları sık sık yaşanıyor.

Yemen, İran'a bağlı Houthi hareketinin 2014'ün sonlarında hükümeti başkent Sanaa'dan devirmesinden bu yana şiddet olaylarında yanlış yönlendirildi ve aylar sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki bir askeri koalisyon müdahaleye başladı.

Yemen'in birçok fraksiyonu arasında, El Kaide ve IŞİd (IŞİd) silahlı grubu, geçmişte, geçen yıl kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle protestolara maruz kalan güney de dahil olmak üzere saldırılar düzenledi.

Yemen'deki savaş on binlerce insanın ölümüne ve korkunç bir insani krize yol açtı ve Yemen nüfusunun yüzde 80'i yardımlara güveniyor.