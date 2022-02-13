Önde Gelen Kamu Bankaları Müjdeyi Açıkladı! 0.69 Faizli Nakit Avans Verileceği Duyurusu Umut Dolu

İki önde gelen kamu bankası ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için harekete geçti. Sadece birkaç dakika içinde 0.69 faiz oranları ile 15.000 TL’lik nakit avans sağlanmaktadır. Bu paralar ise IBAN üzerinden yatırılacaktır.

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası, ihtiyaç kredileri ile ilgili dikkat çekici detayları kamuoyu ile paylaştı. Devlet bankaları aracılığı ile başlatılan bu kampanya ile diğer bankaların bu kampanyaya katılım gösterip göstermeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüsün yarattığı pandemi dönemi nedeniyle, okullar da faaliyete geçmesi ile acil olarak nakit para ihtiyacı gündeme gelmiştir. Buna göre Şubat ayında vatandaşların yüzünü güldürecek ve cebini rahatlatacak bir avans kampanyası son dakika olarak sunulmuştur. Diğer bankalara kıyasla düşük faiz oranları 36 aylık vadeli 15.000 TL’lik nakit avans seçeneklerinin sunulması sağlanacaktır. Üstelik bu nakit avans ihtiyacının geri ödemesinde 3 aylık bir ödeme erteleme seçeneği de sunulacaktır.

Okulların açılması ile beraber vatandaşlar, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için kredi imkanlarına yönelmeye başlamıştır. Ziraat Bankası ile Vakıf Bankası bu konu ile ilgili olarak önemli bir destek ve finans paketi hazırlamıştır. Nakit paraya ihtiyaç duyulduğu bu günlerde artan ihtiyaçları karşılamak şimdi hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Vakıfbank ve Ziraat Bankası her bütçeye uygun bir kampanya ile kamuoyuna eğitim, sağlık gibi önemli konularda ihtiyaçlara yönelik fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda bireysel ihtiyaç kredi desteği verilmektedir. 15.000 TL’ye kadar olan acil nakit ihtiyaçlarda da düşük faizli olacak şekilde kredi oluşturulmaktadır. IBAN numarası üzerine yalnızca birkaç dakikada 15.000 TL nakit desteği ödenmektedir.

Vakıf Bankası ve Ziraat Bankası'ndan Önemli Fırsat

Vakıfbank ve Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik olarak düşük faizli nakit avans ödemelerinin başlatıldığı haberini son dakika olarak duyurdu. Özellikle pandemi döneminden itibaren farklı ve avantajlı kredi kampanyaları ile güncel bilgiler sunan bankalar şimdi de düşük faizli avans imkanları ile dikkatleri üzerlerine çekmektedir. Şubat ayına özel olarak nakit avans başvurusu yapan kişilere bekleme olmadan 1.64 faiz oranı kullanılarak 15.000 TL kredi avans ödemesi sağlanmaktadır. Kredi kartı ve de banka kartı üzerinden kullanılabilecek nakit avans 36 aylık vade imkanı ile kullanılmaktadır. Nakit avans işlemlerine başlamak için ATM'den işlem yapmak yeterlidir.