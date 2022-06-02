Yemen'de Ateşkes Uzatıldı

Yemen hükümeti ile Husi isyancı güçler arasında bir gün içinde sona erecek olan kırılgan bir ateşkesin kaderi hakkında sorular ortaya çıkıyor ve yardım kuruluşları ve Batılı hükümetler savaşan tarafları bunu uzatmaya çağırıyor.

Yemen, İran çizgisindeki Husilerin 2014 yılında başkent Sanaa'yı ele geçirmesinden bu yana savaşın pençesine düştü ve sonunda hükümeti kaçmaya zorladı. Bunu 2015 yılında hükümeti desteklemek için Suudi liderliğindeki bir askeri müdahale izledi.

Birleşmiş Milletler'e göre, ölümcül savaş dünyanın en kötü insani krizini tetikledi.

Nisan ayı başında iki aylık bir ateşkes kararlaştırıldı ve Yemenliler için nadir görülen bir göreceli sakinlik anı oldu. BM, ateşkesin ülkedeki çatışmaların yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Ancak ateşkesin 2 Haziran'da sona ermesi beklenirken, hükümet ile Husiler arasındaki BM destekli görüşmelerde hala bir atılım olduğuna dair bir işaret yok.

Husiler ateşkesi yenilemeyi düşündüklerini söyledi. Ancak Salı günü, ABD, risk altındaki milyonlarca insanı desteklemeye yardımcı olmak için bir uzatma için bastırdığı için müzakerelerin "sıkıntıda" olduğu konusunda uyardı.

ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ateşkesin uzatılmasıyla ilgili tartışmaların "henüz sona ermediğini, ancak biraz sıkıntıda göründüğünü" söyledi.

Müzakereler sırasında kilit bir konu, ülkenin üçüncü büyük şehri olan büyük ölçüde hükümet kontrolündeki Taiz'in Husi kuşatmasına son verilmesi oldu.

Husilerin ateşkes anlaşmasının merkezi bir parçası olan Taiz'e giden yolları açması yönündeki bir hüküm olmasına rağmen, kuşatmanın kaldırılmasını talep eden birkaç protesto düzenleyen hem hükümetin hem de yerel halkın öfkesine karşı henüz uygulanmadı.

Taiz, 2015'ten bu yana hükümet kontrolündeki toprakların geri kalanından büyük ölçüde kesildi, tüm malzemeler dağlardan geçen tek bir dolambaçlı yoldan geliyor ve yolculuk sürelerini birkaç saat artırıyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ateşkesin uygulanmasını BM başkanı Antonio Guterres ile Salı günü telefonla görüştü. Resmi Saba haber ajansının bildirdiğine göre, Guterres'i "Taiz'e giden yolların açılması da dahil olmak üzere ateşkes taahhütlerine uymaları için Husi milisleri üzerindeki baskıyı iki katına çıkarmaya" çağırdı.

Son haftalarda, BM'nin Yemen temsilcisi Hans Grundberg, ateşkesi yenileme çabalarını yoğunlaştırdı. Pazartesi günü Twitter'da, bir uzatmanın "şimdiye kadar sağlanan faydaları sağlamlaştırmak ve siyasi bir çözüme doğru ilerlemek için alan sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu" söyledi.

Çağrısına, yardım kuruluşu Oxfam ve üç düzineden fazla yardım grubu da katıldı ve ortak bir açıklamada "Yemen halkı için daha iyi bir yaşam için armağanın sizin elinizde" olduğunu vurguladı.

Ateşkesin tuttuğu ve etkili olduğuna dair en önemli işaretler arasında, altı yıl içinde ilk ticari uçuşun Sanaa'dan Amman'a doğru hareket etmesi, kritik derecede hasta hastane hastaları ve yakınları da dahil olmak üzere 126 yolcu taşımasıyla 16 Mayıs'ta geldi. O zamandan beri Sanaa havaalanından Ürdün'ün başkentine beş uçuş daha uçarken, yedincisi Çarşamba günü Mısır'ın Kahire kentine gitti ve en az 77 kişiyi taşıdı.

İsyancıların elindeki başkente giden hava trafiği, 2016'dan bu yana Suudi liderliğindeki bir abluka tarafından büyük ölçüde durduruldu, ancak nüfus için kilit bir yaşam çizgisi olan yardım uçuşları için muafiyetler yapıldı.

Ateşkes aynı zamanda petrol tankerlerinin isyancıların elindeki Hudeyde limanına yanaştığını ve Sanaa'daki ve başka yerlerdeki yakıt kıtlığını potansiyel olarak hafiflettiğini gördü.

BM'ye göre, Yemen'deki savaş 150.000'den fazla insanı öldürdü ve milyonlarca sivili yerinden etti.