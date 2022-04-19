Yemen Yeni Başkanlık Konseyinin Açılışını Yaptı

Yemen'in yeni kurulan başkanlık konseyinin başkanı Reşad el-Alimi, sekiz üyeli konseyin diğer üyeleriyle birlikte güneydeki liman kenti Aden'de düzenlenen törenle yemin etti.

El-Alimi'nin yanı sıra ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi başkanı Aidarous al-Zubaidi ve Hadramout vilayetinin valisi Faraj al-Bahsani'nin de aralarında bulunduğu başkanlık konseyi üyeleri son birkaç gün içinde Suudi Arabistan'dan gelmişti.

Tören, Salı günü, en son 2003 yılında seçilen Yemen parlamentosunun üyelerinin önünde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in yanı sıra birkaç Avrupa ve Arap büyükelçisi de toplantıya katıldı.

Bir yazar ve Yemen analisti olan Adam Baron, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Yere dönüş önemli bir adımdır" dedi. "Bununla birlikte, ileriye dönük temel öncelikler nihayetinde hizmet sunumunu iyileştirmek ve istikrara yönelik geçici ilerlemeyi iyileştirmek için çalışmak olacaktır."

Etkinlik güvenlik nedeniyle önceden duyurulmamıştır. Aralık 2020'de hükümet yetkilileri, Suudi Arabistan'dan Aden Havalimanı'na geldikten kısa bir süre sonra düzenlenen füze saldırısında hedef alınmış ve en az 20 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalek Saeed, diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte, yemin töreninden önce Yemen'in geçici başkenti olarak hizmet veren Aden'e de gelmişti.

Resmi Saba Haber Ajansı'na göre, başkanlık konseyi geçen hafta Riyad'da Yemen hükümetiyle ilk toplantısını düzenleyerek önümüzdeki dönemin önceliklerini belirledi.

El-Alimi, ekonomik istikrar ve insani acıların hafifletilmesinin konseyin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Ayrıca daha önce başkanlık konseyinin Yemen'in savaşını sona erdirmek için çalışacağını söylemişti. Yedi yıldır süren çatışma, İran bağlantılı Husi isyancıları bir tarafta, Yemen hükümeti de dahil olmak üzere Suudi liderliğindeki koalisyon destekli güçlerle karşı karşıya getirdi.

Hükümetin ve başkanlık konseyinin Aden'de kalıp kalmayacağı veya üyelerin savaşın başlangıcından bu yana daha önce yaptıkları gibi Riyad'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Konseyin bir parçası olan Faraj al-Buhsani, eski cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansur Hadi'ye ve hükümet üyelerine hükümeti Yemen'in içinden yönetmek yerine Suudi otellerinde ikamet ettikleri için yıllarca süren eleştirilerin ardından, yemin töreninden sonra üyelerin Yemen'de kalacağını söyledi.

Hadi, Riyad'da düzinelerce Yemenli siyasetçi ve aktivistin katıldığı istişarelerin ardından bir kenara çekildi ve yetkilerini başkanlık konseyine devretti.

Ancak görüşmelere katılanlara karar hakkında danışılmadı ve bu karar, Hadi, Suudi kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri ve Yemenli parti liderleri arasında saatlerce kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ardından sürpriz oldu.