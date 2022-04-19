ABD'nin Seyahat İçin Maske Zorunluluğuna Son Vermek Tezahüratları Ve Endişeleri Getiriyor

ABD'li bir yargıcın ABD'deki uçaklarda, trenlerde ve diğer ulaşım biçimlerinde maske zorunluluğunu kaldırma kararı, maskelerin çıkarılmasının daha fazla COVID-19 enfeksiyonuna yol açabileceği endişelerini uyandırırken, bazı tezahüratlarla karşılandı.

Büyük ABD havayolları ve en yoğun havaalanlarının çoğu, Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin (TSA) uçaklara, havaalanlarına, taksilere ve diğer toplu taşımalara uygulanan Ocak 2021 güvenlik direktifini uygulamayacağını açıklamasının ardından Pazartesi günü gereksinimlerini düşürmek için acele etti.

Ancak Florida'daki bir federal yargıcın Pazartesi günkü kararı, bu kuruluşlara maske kurallarını yerinde tutma seçeneği verdi ve bu da şehirden şehre değişebilecek direktiflerle sonuçlandı.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Yargıç Kimball Mizelle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC), TSA direktifinin dayandığı orijinal sağlık emrini verme yetkisini aştığına karar verdi.

Mizelle, tek çarenin tüm ülke için görev süresinin kaldırılması olduğunu, çünkü sadece kararının verildiği davada itiraz eden insanlar için sona erdirmenin imkansız olacağını söyledi.

Bir videoda, Delta Air Lines uçuşundaki bazı yolcuların, artık isteğe bağlı olduklarına dair bir duyuru duyduklarında maskelerini çıkarırken tezahürat ve alkışladıkları görüldü. Bir adam mutlu bir şekilde maskesini parmağında döndürürken görülebiliyordu.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir uçuş görevlisi, "Kimse bizden daha mutlu değil" diyor ve maskelerini takmak isteyen insanların bunu yapmaya teşvik edildiğini ekliyor. "Ama onlardan vazgeçmeye hazırız," dedi. "Bu yüzden teşekkür ederim ve mutlu maske çıkarma günü!"

Bu arada, Salı günü araç çağırma şirketleri Uber ve Lyft, yolcuları ve sürücüleri için yüz maskesi zorunluluklarını kaldırdı.

Mayıs 2020'de dünyanın dört bir yanındaki sürücüleri, yolcuları ve teslimat çalışanları için maske zorunlulukları getiren Uber, yolcuların maske zorunluluğunun iptal edilmesinden rahatsızlık duymaları durumunda seyahatlerini iptal etme seçeneğine sahip olacaklarını söyledi.

CDC, geçtiğimiz günlerde Pazartesi günü sona erecek olan maske zorunluluğunu, şu anda ABD'deki vakaların büyük çoğunluğundan sorumlu olan koronavirüsün BA.2 Omicron alt varyantını incelemek için daha fazla zaman tanımak için 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Ancak mahkeme kararı bu kararı beklemeye aldı.

CDC'ye göre, ABD şu anda günde ortalama 35.000 yeni enfeksiyon, geçen aya göre hafif bir artış, ancak vakaların rekor seviyelere ulaştığı Ocak ayından bu yana büyük bir düşüş.

Pandeminin iki yıl önce başlamasından bu yana, birçok eyalet veya yerel yönetim, maskelerin okullarda, restoranlarda, mağazalarda veya başka yerlerde takılmasını gerektiren çeşitli emirler yayınlamıştı. Pandeminin en ölümcül, en bulaşıcı ayları hafifledikçe kurallar büyük ölçüde geri alındı.

Ancak gezginler için ulusal kural kaldı ve tartışmasız türünün en yaygın, görünür ve irksome ölçüsüydü.

Uçaklarda maske takılması, insanları korumak için çok önemli olduklarını düşünenler ile bunu gereksiz bir rahatsızlık ve hatta hükümetin aşırılığı olarak görenler arasında çevrimiçi alev atma ateşine yol açtı. Bazı uçuş görevlileri kendilerini lanetlenmiş ve hatta maske takmayı reddeden yolcular tarafından saldırıya uğramış buldular.