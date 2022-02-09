Yemen Savaşı Harita ve Grafiklerde Açıklandı

Yemen, acımasız savaşı sekizinci yılına girerken dünyanın en kötü insani krizlerinden biriyle karşı karşıya.

BM, savaşın 2021 yılı sonu itibarıyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak açlık ve hastalık yoluyla 377 bin kişiyi öldürdüğünü ve bu ölümlerin yüzde 70'inin çocuk olduğunu tahmin ediliyor.

Dünya Gıda Programı'na göre, 30 milyon insanın yaklaşık yarısı (14,5 milyon) yeterli gıdaya sahip değil.

Beş yaşından küçük çocukların yaklaşık yarısı (yüzde 47,5) kronik yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır.

Yedi yıl süren savaş nedeniyle en az 4 milyon insan yerinden edildi.

Çatışmanın kilit oyuncuları

Mart 2015'te, ABD'nin desteklediği Suudi liderliğindeki bir koalisyon, İran destekli Houthi isyancılarıyla savaşmak, Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansour Hadi hükümetini geri getirmek ve bölgede artan İran etkisini tersine çevirmek amacıyla Yemen'e askeri müdahalede bulunmuştü.

Houthi silahlı grubu, 2014'ün başlarında Saada eyaletinin kontrolünü ele geçirdikten sonra uluslararası manşetlere çıktı. Daha sonra başkent Sanaa'yı ele geçirmek için güneye doğru hareket ettiler ve anayasa değişikliği ve hükümetle güç paylaşımı talep ettiler. Bu da Yemenli Hadi'yi Suudi Arabistan için Aden'deki başkanlık sarayından kaçmaya zorladı.

İstikrarsızlığın ortasında, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide (AQAP), BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda silahlı grup ortaya çıktı.

Houthiler - Ansar Allah olarak da bilinir - Hadi hükümetine karşı çıkan ve İran tarafından desteklendiğine inanılan kuzey Yemenli çoğunlukla Zaidi Şii Müslümanların bir hareketidir.

BM aracılığında yıllardır sürdürülen barış görüşmeleri çıkmazı kıramadı.

Yemen'de neyi kim kontrol ediyor?

Suudi arabistan öncülüğündeki harekatın başlamasından bu yana yedi yıl geçti, Yemen'in kuzey yaylalarının büyük kısmı ve Sanaa, Houthi isyancılarının kontrolü altında kalmaya devam ediyor.

Afrika Boynuzu ile Orta Doğu arasındaki dağlık ülke, Suudi Arabistan ile 1.300 kilometre (800 mil) sınırı paylaşıyor. Batı kıyısı boyunca, dünya deniz ticaretinin büyük kısmının geçtiği hayati bir nakliye koridoru olan Bab el-Mandeb Boğazı ("Arapça Gözyaşı Kapısı").

Güneyde, 2019 yılında STC tarafından ele geçirilen liman kenti Aden yer almaktadır. Aden, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin geçici evidir.