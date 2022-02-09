Yeni Zelanda Omicron Dalgasıyla Boğuşuyor

Yeni Zelanda, son rakamlara göre 12 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 93'ü tamamen aşılanmış olarak dünyanın en çok aşılanan ülkelerinden biridir.

Ancak ülke bir Omicron dalgasına hazırlanırken, Māori uzmanları Yeni Zelanda'nın yanıtının Māori nüfusunu benzersiz bir şekilde savunmasız bıraktığını söylüyor.

Ve ırkçı politikaların suçlusu olduğunu söylüyorlar.

Eski Māori Konseyi baş yöneticisi Matt Tukaki, "Irkçı söylemlerin önünün geldiğini görüyoruz." dedi.

"Son iki yılda hiç bu kadar ırkçılık görmemiştim. İroni şu ki, burada hepimizin yapmaya çalıştığı şey, insanların önlenebilir bir hastalıktan erken ölmelerini önlemek.

"Māori'nin en baştan öncelikli olarak görülmemiş olması cesaret kırıcı."

Omicron'dan önce Delta vardı.

Omicron gelmeden önce bile, Māori'nin getirdiği kamu iddialarını ele alan bir komisyon olan Waitangi Mahkemesi'nden Aralık ayında yayınlanan bir raporda, hükümetin aşı planının Māori'yi Yeni Zelanda'daki diğer etnik gruplara kıyasla "orantısız Delta enfeksiyonu riski" altına soktuğu konusunda uyarıda bulunulmuş.

Ayrıca, kararların yeterli istişare yapılmadan ve Māori toplum liderlerinin güçlü muhalefetine rağmen alındığını da ekledi.

Danışma sürecinde, Māori temsilcileri yetkililerin plan üzerinde Māori ile ortaklaşa tasarım ve etkileşimde başarısız olduğunu ve zaman zaman yaklaşımı saygısız bulduğunu buldular. Raporda, Māori'nin hükümetin aşı politikası tarafından karşılanan yeterli korumanın olmamasının önyargıyla sonuç verdiği belirtiliyor.

Mahkeme raporuna göre, 13 Aralık'a kadar olan veriler, Māori'nin ülkedeki Delta suşu enfeksiyonlarının yarısını, varyant için hastaneye kabullerin yüzde 38,6'sını ve ilişkili ölümlerin yüzde 45'ini telafi ettiğini gösterdi.

Māori'nin nüfusun sadece yüzde 15,6'sını oluşturana dikkat çekti.

Bulgular bağlayıcı olmamakla birlikte, Mahkeme yetkililere etnik kökenle ilgili verilerin toplanmasını iyileştirmelerini, Māori sağlayıcıları ve topluluklarına daha iyi destek sağlamalarını ve güçlendirici atışlar ve pediatrik aşılar için daha adil bir sunum sağlamalarını tavsiye etti.

Sağlık Bakanı Chris Hipkins El Cezire'ye ülkenin aşı dağıtımıyla "gerçekten iyi bir yerde" olduğunu söyledi.

"Bu, Yeni Zelanda tarihindeki en büyük aşılama kampanyası ... [25 Ocak itibarıyla] 3,9 milyondan fazla insan tamamen aşılandı." dedi.

"Māori için aşılama oranları son birkaç ayda uygun Māori'nin yüzde 89'u kısmen aşılanmış ve yüzde 84'ü tamamen aşılanmış olarak büyük bir sıçrama görmüştür."

'Yapısal olarak ırkçı'

Birçok ülke gibi, Yeni Zelanda da aşı dağıtımını yaş ve sağlık durumu etrafında inşa etti.

Çekimleri ilk olarak Şubat 2020'de ön saflarda ve sınırda çalışanlar, mart ayı sonunda bölgedeki bir kiliseyle bağlantılı bir salgından sonra altta kalan sağlık sorunlarıyla 65 yaş üstü Güney Aucklanders izledi.

Haziran ayında 50 yaşın üzerindeki kişiler takip etti ve geçen yıl 1 Eylül'den itibaren 12 yaş ve üzerindeki herkes aşı olmaya hak kazandı.

Ancak Māori araştırmacısı Rawiri Taonui, yaşa odaklanmanın 45 yaşından büyük ancak ortalama 70 yaşındaki beyaz bir kişiyle aynı risk profiline sahip olan 150.000 Māori'yi dikkate alamadığını söylüyor.

El Cezire'ye verdiği demeçte "Amaç bu olmasa bile, aşı dağıtımı yapısal olarak ırkçıydı." dedi.

Mart 2021'de bir COVID-19 Māori Aşı ve Bağışıklama Planı yayınlandı ve fon için ayrılan 120 milyon yeni Zelanda doları (79.8m dolar). Sağlık Bakanlığı, Māori sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarını desteklemek için Mart 2020 ile Aralık 2021 arasında toplam 35,5 milyon Yeni Zelanda doları (23,6 milyon dolar) dağıttı.

Waitangi Mahkemesi raporuna göre, plan yetkililerin yaş bazlı bir önceliğin genç nüfusa rağmen daha kısa yaşam beklentisi nedeniyle Māori'yi dezavantajlı duruma getireceğini anladığını gösterdi.