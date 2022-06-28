Yemen Para Birimi Devalüasyonu, Yeni Liderliğe Rağmen Devam Ediyor

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti ile Husi isyancıları arasındaki ateşkes, Nisan ayının başından bu yana ülkeye bir istikrar görünümü getirmeye yardımcı oldu, ülkenin ön cephelerindeki düşmanlıkları önemli ölçüde azalttı ve birçok Yemenliyi savaşın sona ereceği konusunda umutlu hale getirdi.

Ancak Yemen'in ekonomisi ve özellikle para birimi, milyonlarca Yemenliyi yoksulluk içinde bırakarak ve hükümetin 19 Nisan'da yemin eden Başkanlık Liderlik Konseyi'nin (PLC) kapasitesi hakkında şüphe uyandırarak mücadele etmeye devam ediyor.

O sırada Yemen riyali değerinde hoş bir artış yaşadı, ancak riyalin ani yükselişi kısa sürdü ve değeri bir kez daha düştü.

Ülkenin hükümet kontrolündeki bölgelerinde 1 dolar, tüm para değiştiriciler tarafından kullanılan ve PLC sıçramasından önceki seviyeye benzer resmi olmayan bir oran olan 1.100 Yemen riyali ile takas ediliyor.

Bu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yemen ekonomisini desteklemek için 3 milyar dolarlık bir taahhüde rağmen.

Yemenli bir ekonomi araştırmacısı olan Wafeeq Saleh, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Ulusal para birimi devalüasyonunun yakında düzeltilmesi pek olası değil ve bu kriz birçok nedenden dolayı devam ediyor" dedi.

“Yeni liderlik ve [hükümet tarafından işletilen] Aden'deki Yemen Merkez Bankası (CBY-Aden), ülkedeki çeşitli bankacılık faaliyetlerini kontrol etmek ve izlemek için daha katı mali ve parasal önlemler almalıdır. Yaptıkları yerel para biriminin değerini canlandırmaya yetmedi” dedi.

CBY'nin Husilerin kontrolündeki Sanaa'daki bir şubesinden ayrı olarak faaliyet gösteren CBY-Aden, döviz devalüasyonuna karşı talimatlar ve yeni prosedürler yayınlasa bile, riyalin yabancı para birimleri karşısında değeri düşmeye devam etti.

Saleh, "Bankacılık sektörü hala karaborsanın ve para spekülatörlerinin hegemonyası altında, özellikle de büyük miktarda yerel para birimine sahip olan çoğu para borsası şirketi CBY-Aden'in kontrolü dışında faaliyet gösterdiğinden," dedi.

İran destekli Husileri Yemen hükümetiyle karşı karşıya getiren iç savaş , 2014 yılında, Mart 2015'te Suudi liderliğindeki bir askeri müdahaleden önce Husilerin Sanaa'yı almasıyla patlak verdi. O zamandan beri çatışmalarda yüz binlerce insan öldü.

Ekonomik cephede, enflasyon, işsizlik, ihracattaki düşüş ve para biriminin değer kaybetmesi kalıcı sıkıntılar olmuştur.

2019'dan beri Sana'daki Husi yetkilileri , Yemen hükümeti tarafından basılan yeni banknotların kullanımını ve dolaşımını yasakladı .