Rusya ve Ukrayna Tahıl Yollarını Kontrol Etmek İçin Nasıl Rekabet Ediyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinden itibaren, Moskova'nın en eski stratejik hedeflerinden biri, zırhlı sütunları Ukrayna'nın kıyı şeridini ele geçirmek ve denizle bağlantısını kesmek amacıyla kıyı boyunca ilerlerken hızla ortaya çıktı. Ukrayna'nın limanlarına el konulması, Ukrayna'nın Rusya'yı savuşturmak için fonlara en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda ülkeyi ekonomik olarak boğacaktır.

Birkaç aydır ve Rusya kısmen başarılı oldu. Ukrayna'nın beş ana ticari limanından ikisi - Berdyansk ve acımasız bir kuşatmadan sonra Mariupol limanından geriye kalanlar - alındı . Her ikisi de Karadeniz'in kuzeydoğusundadır.

Karadeniz'den kalkan ticari deniz taşımacılığı, hem Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere hem de Süveyş Kanalı'na ve ötesindeki pazarlara anında erişime sahip olduğu için iyi bir konumdadır.

Ukrayna, dünya buğdayının yüzde 9'unu, mısırının yüzde 15'ini ve küresel ayçiçek yağı ihracatının yüzde 44'ünü oluşturuyor. Bangladeş, Mısır, Endonezya ve Pakistan'ın buğdayının dörtte biri Ukrayna'dan geliyor.

Ülkenin ana limanı Odesa ve Mykolaiv hala Ukrayna'nın elinde. İkisi arasında, Ukrayna'nın savaş öncesi tahıl ihracatının yüzde 80'ini oluşturuyorlardı. Rusya'nın bu önemli ticaret merkezlerini ve çevresindeki toprakları alma girişimleri başarısız oldu ve ilerlemesi durdu. Ukrayna birimleri, Kherson ve Mykolaiv ve çevresinde Rus kuvvetlerine keskin bir karşı saldırı başlatırken, bu hayati güney kıyı sektörünün kontrolünü elinde tutmak için mücadele ederken, Rus birlikleri şimdi artan bir direnişle karşı karşıya.

Odesa, Mykolaiv ve Chernomorsk hala liman işlevi görüyor ancak Rusya, ülkeden tahıl çıkmamasını sağlamak için bir abluka başlattı. Ticari gemiler uyarıldı, limana giden sularda deniz mayınları konuşlandırıldı ve Karadeniz'in tamamı sürekli olarak Rus savaş gemileri ve savaş uçakları tarafından devriye geziyor.

Yılan Adası

Bu ablukanın anahtarı Yılan Adası olmuştur. Ukrayna ve Romanya kıyılarından 48 km (30 mil) açıkta küçük bir adacık, savaşın ilk günlerinde Rusya tarafından alındı. Stratejik olarak yerleştirilmiş, Ukrayna'nın kalan son üç ticari limanına yaklaşma sularını kontrol ediyor ve Rusya tarafından ağır silahlanıyor.

Ukrayna donanması neredeyse yok denecek kadar az ve çatışmanın başlangıcında Rus savaş gemileri neredeyse cezasız kaldı. Rus ağır füze kruvazörü Moskva 14 Nisan'da battığında her şey değişti. Rus donanmasının gururu olan güçlü savaş gemisi, Odesa'dan yaklaşık 96 km (60 mil) uzaklıkta iki Neptün gemisavar seyir füzesi tarafından vuruldu ve batırıldı. Neptün yerel olarak yapılmıştır ve daha önceki bir Rus tasarımına dayanmaktadır. 280 km (174 mil) menzili ile hedefine yaklaşırken yüzeyden 3 metre ile 10 metre (10-33 fit) arasında düşecek şekilde tasarlanmıştır, bu da tespit edilmesini zorlaştırır. 145 kg'lık (320 pound) savaş başlığı 5.000 tona kadar olan gemileri batırmak için tasarlandı, ancak Moskova'ya yapılan iki saldırı o kadar çok hasar verdi ki sonunda battı.

Bazı analistler tarafından "batmaz bir muhrip" olarak kabul edilen ada, arama radarı, en az beş Tor ve iki Pantsir uçaksavar sistemi ve yakıt ve mühimmat depolarıyla dolu. Siperler ve kaplamalarla korunan bu bölge, şimdi Ukrayna ordusunun yok etmesi çok daha zor bir hedef.